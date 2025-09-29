Hoy No Circula LUNES 29 de septiembre: Estos autos DESCANSAN en CDMX y Edomex

Ciudad de México.- ¡Una nueva semana ha comenzado! Y si hoy, lunes 29 de septiembre de 2025, tienes planeado movilizarte el automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex), ya sea por motivos laborales o recreativos, es importante que consultes las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula y si este día se activó la Contingencia Ambiental. ¡Aquí toda la información!

Hoy No Circula lunes 29 de septiembre de 2025: ¿Hay Contingencia Ambiental este día?

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes 29 de septiembre deben suspender su circulación los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma de verificación 1 y 2. Estos lineamientos estarán vigentes desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, por lo que es importante planificar con anticipación cualquier traslado.

Consulta el programa Hoy No Circula de este lunes. Foto: CAMe

En contraste, los automóviles con hologramas 0 y 00 tienen permitido circular, así como los vehículos híbridos y eléctricos. También quedan exentos del programa los coches de personas con discapacidad, unidades de transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos, así como aquellos pertenecientes a los cuerpos de Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios de Salud.

De igual forma, están fuera de la restricción los automóviles que funcionan con gas natural o que forman parte de los servicios urbanos.

Multas por no respetar las medidas

El incumplimiento de esta norma puede representar un golpe significativo para el bolsillo de los conductores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), a través de sus agentes de Tránsito, aplica sanciones a quienes no respeten el programa. La multa oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a varios cientos de pesos. Por ello, respetar las disposiciones no solo evita retrasos y corajes en el trayecto, sino que también protege la economía familiar.

Es importante subrayar que el programa Hoy No Circula no se aplica en todo el país. Su implementación está limitada a la Megalópolis, conformada por las 16 alcaldías de la CDMX, 18 municipios conurbados del Edomex y los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Con esto, se busca unificar criterios en una de las regiones con mayor concentración vehicular y con más altos índices de contaminación en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)