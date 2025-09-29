La UNAM suspende clases presenciales en varios planteles por amenazas

Ciudad de México.- Diversas facultades y escuelas de nivel medio superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendieron este lunes 29 de septiembre las actividades presenciales, luego de que se registraran amenazas difundidas a través de redes sociales.

Entre las entidades que informaron la suspensión de clases presenciales se encuentran las facultades de Química, Derecho, Ingeniería y Economía, ubicadas en Ciudad Universitaria. De acuerdo con los comunicados difundidos por estas dependencias, las actividades académicas se llevarán a cabo en línea durante la jornada de hoy, lunes 29 de septiembre.

Suspenden actividades presenciales en varios planteles de la UNAM

También se sumaron a esta medida los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, Vallejo, Naucalpan y Sur.

Refuerzan la seguridad

La decisión de suspender clases presenciales ocurre días después del fallecimiento de Jesús Israel, estudiante de 16 años del CCH Sur, quien fue apuñalado dentro del plantel el pasado 22 de septiembre. A raíz de ese hecho, la UNAM anunció una revisión general de sus protocolos de seguridad.

#TarjetaInformativaFGJCDMX | La #FiscalíaCDMX inició una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas, derivado de los hechos ocurridos hoy al mediodía en el CCH Sur.



Por la naturaleza autónoma de la UNAM, las autoridades educativas fueron quienes atendieron la… pic.twitter.com/Pej4Suw1jd — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 23, 2025

En un comunicado emitido recientemente, la universidad informó que se implementarán medidas adicionales de control de acceso y se realizarán mejoras a la infraestructura de seguridad en los planteles. También se prevé la puesta en marcha de estrategias de apoyo psicosocial para estudiantes y personal universitario.

#BoletínUNAM Con avances la segunda mesa de diálogo con estudiantes del CCH Sur > https://t.co/pm56cPfnqB pic.twitter.com/aDUo1u5utC — UNAM (@UNAM_MX) September 26, 2025

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han detallado el contenido específico de las amenazas ni confirmado si tienen relación directa con los hechos ocurridos en el CCH Sur.

Las actividades presenciales podrían reanudarse una vez que se evalúe la situación y se garantice la seguridad de la comunidad universitaria.

Fuente: Tribuna del yaqui