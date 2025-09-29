Ofertas, bancos y pagos marcan nuevas rutas de ahorro digital

Ciudad de México.- El comercio digital en México está transformando la forma en que percibimos el ahorro. Hoy no solo importan los precios, sino los mecanismos financieros que los rodean como tarjetas, plataformas de crédito y portales de cupones que se vuelven aliados estratégicos.

En este contexto, bancos, fintechs y sitios de promociones como Megacupones están redefiniendo el paisaje del consumo. En este artículo veremos cómo estas rutas emergentes están cambiando el juego para quienes buscan pagar menos de forma inteligente.

Bancos y tarjetas impulsan beneficios exclusivos para clientes

Las instituciones financieras ya no solo compiten por tasas de interés; hoy ofrecen recompensas, puntos y programas cashback ligados a compras digitales. Aquellos usuarios que utilizan sus tarjetas con partners o comercios afiliados pueden acceder a descuentos extra que “se suman” al precio rebajado.

Por ejemplo, al pagar con tarjeta vinculada a ciertos comercios electrónicos, el banco puede otorgar 5% de reembolso o puntos adicionales, acompañando al cupón digital. Es una forma de “colaboración” entre bancos y tiendas para fidelizar clientes.

Crece el uso de descuentos digitales en compras en línea

El comercio en línea en México registró un valor de 789,700 millones de pesos durante 2024, un crecimiento del 20% frente al año anterior, de acuerdo con la AMVO.

Este impulso ha generado una búsqueda creciente de promociones digitales ocultas, cupones raros y ofertas relámpago. Aquí es donde plataformas como Megacupones cobran relevancia y se vuelven puntos de referencia para filtrar ofertas legítimas y aprovechar descuentos que muchas tiendas no exhiben abiertamente.

Métodos de pago digitales se consolidan como aliados del ahorro

El modelo “Compra Ahora, Paga Después” (Buy Now Pay Later, BNPL) gana terreno: plataformas como Aplazo, Kueski y otras fintech permiten dividir el pago sin intereses (o con intereses bajos), lo que habilita compras que de otro modo esperarías.

Estas opciones se combinan con cupones o promociones. Por ejemplo, una tienda puede permitirte usar un descuento directo y al mismo tiempo elegir pagar en dos o tres