Reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum: RIEGOS y de qué TRATA; así te afectará

Ciudad de México.- Con la justificación de hacer una justicia "más rápida y expedita", la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó, el pasado 15 de septiembre, una Reforma a la Ley de Amparo y demás leyes secundarias. Aquí te contaremos de qué trata este proyecto, cuáles son los riesgos que los expertos han advertido y de qué forma afectará al ciudadano común. Hay que recordar que esta propuesta forma parte de un paquete de leyes secundarias que derivan de la Reforma al Poder Judicial.

De acuerdo con la presidenta, la Reforma a la Ley de Amparo busca "agilizar los procesos judiciales y evitar que el amparo sea utilizado como refugio para quienes buscan evadir la justicia". Cabe recordar que en México, el amparo es el medio que tiene el ciudadano con el cual puede proteger sus derechos frente a omisiones o actos de abuso cometidos por cualquier autoridad mexicana.

En el caso de esta reforma, se busca principalmente que grupos criminales y evasores fiscales utilicen el amparo para evadir la acción de justicia. También la iniciativa busca una medida cautelar que permite detener temporalmente el acto de autoridad, esto para que el juez no conceda la suspensión sin evaluar cada caso en concreto.

Santiago Aguirre, ex director del Centro Prodh, argumenta los riesgos de la reforma al amparo, reconoce que las notificaciones electrónicas son un avance y hace propuestas de cambio de redacción. pic.twitter.com/9rbqvj3pLi — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 29, 2025

Con esto se establecen nuevas causas por las que no se puede conceder el acto de suspensión, las cuales son las siguientes:

Cuando la suspensión permita la continuación de actos que favorezcan el lavado de dinero o conductas ilícitas que puedan dañar el sistema financiero. O también si obstaculiza las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Si impide u obstaculiza que la autoridad competente obtenga o disemine información financiera para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cuando se pretenda continuar con actividades o servicios que requieran un permiso, autorización o concesión que no se tenga, haya sido revocada o esté sin efectos.

Sí se obstaculiza al Estado el ejercicio de sus facultades constitucionales en materia de deuda pública.

Cabe señalar que la Reforma a la Ley de Amparo además toca otros puntos como el amparo online, la materia penal y, como ya se mencionó, las que están relacionadas con la Reforma al Poder Judicial.

Expertos advierten de riesgos

Desde que se presentó, la comunidad de juristas mexicanos mostró su preocupación, ya que consideran que los términos en los que se presentó pueden implicar un riesgo de regresión para los derechos humanos de los ciudadanos.

Por ejemplo, Ramón Lazcano, representante del Foro de Constitucionalistas de México, señaló que la redacción de la reforma tiene una redacción ambigua, indeterminada, que dificulta el otorgamiento de la medida cautelar y puede generar actos de autoritarismo. Por otra parte, la Barra Mexicana advirtió que se vulneran las garantías individuales con los alcances de las suspensiones contra la prisión preventiva de oficio y la limitación de los jueces para hacer interpretaciones conforme a la Constitución.

Realizan parlamentos

Por su parte, la oposición política había criticado el hecho de que el partido en el poder buscaba aprobar la Reforma a la Ley de Amparo en forma fast track, y ante eso se determinó que se realizaría un parlamento abierto con especialistas en la materia. Este lunes 29 de septiembre se realizó el primero en el Senado de la República.

Este martes 30 de septiembre continuará este ejercicio de diálogo organizado por las comisiones unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, presididas por los senadores Javier Corral Jurado, Miguel Ángel Yunes Márquez y Enrique Inzunza Cázares, respectivamente.

José Antonio Santiago, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, alerta desde el @senadomexicano que la reforma a la ley de amparo “el pueblo saldrá perdiendo”. pic.twitter.com/HeuEotgC0s — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui