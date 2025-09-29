Sheinbaum destaca acuerdo 'Barrer las armas' con EU para detener el tráfico ilegal a México

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó durante la presentación de su informe en el estado de Sinaloa la importancia del programa 'Barrer las Armas', que se instrumentará en Estados Unidos para contener el tráfico ilegal de armas a México.

Este programa se desprende del entendimiento alcanzado con México durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a efecto de que hubiera una mayor coordinación para reducir este tráfico porque, en la actualidad, el 75 por ciento de las armas que se decomisan en territorio nacional provienen de Estados Unidos, información que han confirmado sus autoridades.

"Ayer logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México; nunca se había logrado un acuerdo de este tipo", destacó la mandataria en el municipio de Mazatlán. Los operativos fronterizos mencionados por Sheinbaum son parte de una misión que surge de la visita del secretario de Estado de EU., en la cual sostuvo reuniones con la presidenta para reforzar la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

"Ayer hubo la primera reunión del comité que se formó para ver los temas de seguridad después de la visita del Secretario del Departamento de Estado, y les dijimos: 'Siempre dicen que el tema central es lo que va de México para Estados Unidos, pero ahora queremos que, por primera vez, lo primero que se discuta sean las armas que vienen de Estados Unidos a México'", enfatizó Sheinbaum.

La jefa de Estado subrayó que la relación con el vecino del norte en temas de seguridad se mantiene siempre y cuando haya cooperación y colaboración, más no "injerencismo" ni pérdida de soberanía. "Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, resaltó en Sinaloa, estado en el norte de México y uno de los más peligrosos del país por la presencia del Cártel de Sinaloa y la pugna en este entre Los Chapitos y Los Mayos.

La entrada ilegal de armas es un factor determinante en la profundización de la violencia en diversas regiones del país, al dotar de poder de fuego a los cárteles del narcotráfico. Sinaloa, por ejemplo, ha sido duramente golpeado en meses recientes por la confrontación entre facciones del cártel tras la captura de Ismael 'El Mayo Zambada' en 2024.

Con este acuerdo, el Gobierno de México busca que EU asuma responsabilidad sobre la ola de violencia que azota al territorio mexicano debido a las armas que provienen de este país, además de conciliar medidas de seguridad, pues, desde el regreso de Trump a Washington, éste ha acusado a las autoridades mexicanas de no combatir el tráfico de drogas y la migración.

