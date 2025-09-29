Sheinbaum promete apoyos de Bienestar para afectados por LLUVIAS en Neza e Iztapalapa

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 29 de septiembre, la mandataria mexicana habló sobre las recientes lluvias que azotaron al Valle de México y causaron severos daños e inundaciones en Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex).

Ante esta situación, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano apuntó que la Secretaría del Bienestar entregará apoyos económicos a las familias afectadas por las fuertes lluvias registradas el fin de semana en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Asimismo, Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno Federal, en coordinación con autoridades locales, ya trabaja en un censo para identificar a las personas que sufrieron daños y garantizar que reciban ayuda directa.

En la #MañaneraDelPueblo del 29 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) informó que, tras las lluvias del sábado, el gobierno, con apoyo de CONAGUA (@conagua_mx), atenderá a los damnificados. Además, la Secretaría de Bienestar (@bienestarmx) entregará… pic.twitter.com/5HU0TIjfXD — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) September 29, 2025

La mandataria explicó que personal de Bienestar, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y del Edomex ya ingresó a las colonias más afectadas para levantar un registro de los hogares perjudicados. El objetivo, según expuso, es brindar asistencia de manera rápida a quienes enfrentaron pérdidas materiales por las inundaciones.

La mandataria reiteró que se dará prioridad a las familias que vieron comprometidas sus viviendas y pertenencias, además de acciones inmediatas de limpieza y desinfección.

Las lluvias que azotaron al Valle de México, las más fuertes en décadas

En tanto, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, detalló que la intensidad de las lluvias fue excepcional. Señaló que se trató de una de las precipitaciones más fuertes en décadas para la región metropolitana, con acumulados de aproximadamente 75 milímetros (mm). Para dimensionar el fenómeno, comparó que el año pasado el registro máximo fue de 60 mm, lo que confirma la magnitud de este episodio.

Las demarcaciones más afectadas en CDMX fueron Iztapalapa y Tláhuac, mientras que en el Edomex los municipios con mayores afectaciones fueron Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec y Lerma. En estas zonas se presentaron severos encharcamientos que complicaron la movilidad y afectaron tanto a viviendas como a establecimientos.

Fuente: Tribuna del Yaqui