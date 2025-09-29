Torre de control del AICM frenó operación por impacto de rayo, explica Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 29 de septiembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sufrió el impacto de un rayo el pasado sábado 27 de septiembre, lo que obligó al personal a detener momentáneamente las operaciones del aeropuerto.

La mandataria explicó que, aunque el recinto cuenta con infraestructura de protección como pararrayos, este tipo de fenómenos no puede prevenirse, por lo que se aplican protocolos de seguridad para reiniciar los sistemas de navegación y garantizar la operación segura de las aeronaves.

#Nacional | Sheinbaum explicó que un rayo cayó en la torre de control del AICM, por lo que por unos minutos se tuvieron que reiniciar los sistemas y detener las operaciones ? pic.twitter.com/ot26lmYNJs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 29, 2025

De igual forma, Sheinbaum señaló que la caída del rayo provocó la necesidad de reiniciar los sistemas de navegación y suspender temporalmente las operaciones como medida de precaución: "Cayó un rayo en la torre de control, entonces por unos minutos se tuvo que reiniciar los sistemas y por seguridad lo que se hace en estos años es parar las operaciones", puntualizó la presidenta mexicana.

Tiene pararrayos, tiene todo, pero es algo que es imposible de diagnosticar, entonces no es que se pueda evitar si no sencillamente se tienen protocolos para cuando llega a caer un rayo, que es muy extraño o muy raro que ocurra", dijo la mandataria.

Aclaró que estos protocolos están diseñados para evitar cualquier accidente y que, a pesar del incidente, no se perdió comunicación con las aeronaves en ningún momento.

Así fue la caída de un rayo en la Torre del AICM

El fenómeno eléctrico ocurrió en un contexto de lluvias intensas que afectaron al Valle de México. Según la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, la torre de control experimentó una falla eléctrica debido a la descarga del rayo, pero gracias a los protocolos implementados no se registraron incidentes mayores. La mandataria enfatizó que estos casos son extremadamente raros y que la infraestructura del AICM está preparada para atenderlos de manera inmediata.

Durante el fin de semana, usuarios y aerolíneas reportaron retrasos y la necesidad de trasladar pasajeros a otros aeropuertos del país debido a la intensidad de las lluvias que azotaron la Ciudad de México (CDMX). Se calculó que cayeron aproximadamente 30 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a 12 mil albercas olímpicas, lo que generó encharcamientos y complicaciones en la movilidad terrestre y aérea.

En el contexto de estos eventos, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de mantener protocolos actualizados para enfrentar fenómenos naturales inesperados y destacó que, a pesar de la rareza del incidente, la infraestructura y la capacitación del personal permitieron controlar la situación de manera eficiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'