Claudia Sheinbaum recibe al Secretario de EU en el Palacio Nacional

Ciudad de México.- Acompañado por un grupo, Marco Rubio, secretario de Estados unidos, arribó al Palacio Nacional a las 9:50 de la mañana para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se espera que en el encuentro se aborden temas relacionados con migración y la seguridad, prioritarios para Donald Trump. Rubio fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Las primeras declaraciones señalan que Rubio ha sido escoltado por un fuerte equipo de seguridad, el cual también integra a delegaciones de otras instituciones norteamericanas, así como periodistas e integrantes de medios desde la Unión Americana. Según lo dicho por Sheinbaum, no se trata de firmar un documento sino de acordar acciones conjuntas en las que tanto México como Estados Unidos están de acuerdo.

A la reunión está convocada Roberto Velasco, Jefe de la Unidad para América del Norte; la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; el titular de Seguridad (SSPC), Omar García Harfuch; Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como el titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

Así mismo, Ronald D. Johnson, el embajador de Estados Unidos en México también llegó a Palacio Nacional. Sheinbaum explicó que el Gobierno de México realizará "una presentación de los logros de la estrategia de seguridad" y los aspectos en los que han colaborado ambos países dentro respeto a sus soberanías. "Yo quiero tocar el tema de los mexicanos y mexicanas que viven allá (en Estados Unidos). También el tema de comercio, aunque no le corresponde específicamente al secretario del departamento de Estado", añadió.

Encuentro de Claudia Sheinbaum con Marco Rubio

Puntualizó que únicamente se espera que ambos países coincidan en "un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley". "Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación, en el marco de nuestras soberanías", remarcó esta mañana en Palacio Nacional. Así mismo, Se espera que después de la reunión con la mandataria mexicana, ofrezca una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados del encuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui