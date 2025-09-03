Gobierno de Sheinbaum anuncia venta del Café Bienestar: ¿Cuál es su PRECIO y dónde comprarlo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 3 de septiembre de 2025, su Gobierno presentó el Café Bienestar, un producto elaborado con grano 100 por ciento mexicano y destinado a fortalecer la economía de pequeños productores de estados con rezago social. Conoce cuál es su precio y dónde comprarlo.

Presentan Café Bienestar

De acuerdo con María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, el café será adquirido de manera directa a seis mil 646 cafetaleros, de los cuales el 44 por ciento son mujeres, con una inversión total de 59.4 millones de pesos. Más de la mitad de la producción proviene de la montaña de Guerrero, donde participan tres mil 150 productores indígenas mixtecos y tlapanecos, aportando alrededor del 55 por ciento del grano acopiado, agregó la funcionaria.

Conoce todos los detalles del Café Bienestar. Foto: Facebook

En la 'Mañanera del Pueblo' se apuntó que, hasta la fecha, se han reunido 913.5 toneladas de café mediante centros de acopio y unidades móviles, con una inversión de 33 millones de pesos en la región guerrerense. Según Albores, este esfuerzo representa un trabajo directo con el 40 por ciento de los sistemas cafetaleros en esa zona, lo que garantiza un impacto económico y social en comunidades rurales que dependen de esta actividad.

PRECIO y presentaciones del Café Bienestar: ¿Dónde comprarlo?

El nuevo producto se distribuirá en las Tiendas Bienestar en todo el país y contará con tres presentaciones accesibles para la población:

Frasco de 50 gramos a un precio de 35 pesos mexicanos (MXN) Frasco de 90 gramos en 65 pesos MXN Frasco de 205 gramos en 110 pesos MXN

Con ello, el Gobierno busca ofrecer un producto competitivo en el mercado nacional, al tiempo que respalda a los cafetaleros mediante la compra a precio justo.

Características del producto

El Café Bienestar está compuesto en su totalidad por grano mexicano y se distingue por no contener aditivos, edulcorantes, saborizantes ni colorantes. Según lo informado por la funcionaria federal, el producto es una mezcla de variedades de café pergamino y arábica, con una porción menor de robusta. Esto lo diferencia de otros cafés disponibles en el mercado, ya que la norma mexicana permite hasta un 30 por ciento de sustitutos como garbanzo o soya.

Albores enfatizó que el café está vinculado a prácticas agroecológicas y a programas como Sembrando Vida, con el propósito de impulsar una agricultura sostenible y con beneficios ambientales.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'