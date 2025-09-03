Huracán 'Lorena' en México: ¿Cuáles serán sus efectos HOY miércoles 3 de septiembre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El huracán 'Lorena', de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mantiene este miércoles 3 de septiembre de 2025 una influencia significativa en el noroeste y occidente de México. Sus bandas nubosas generan lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico, mientras las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia constante sobre su trayectoria.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de el ciclón 'Lorena' se localizaba en el océano Pacífico, aproximadamente a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lázaro, ambos en el estado de Baja California Sur.

Conoce los efectos del huracán 'Lorena' para este miércoles. Foto: Conagua

Estos serán los efectos del huracán 'Lorena' HOY

El fenómeno mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora. La presión mínima central registrada es de 990 hPa. La presencia del sistema continuará generando condiciones de inestabilidad atmosférica durante las próximas horas.

El pronóstico de precipitación acumulada entre la mañana de hoy y la mañana del jueves 4 de septiembre indica lluvias puntuales intensas, de entre 75 a 150 milímetros (mm), en Baja California Sur —particularmente en el centro y sur del estado—, así como en el centro y sureste de Sonora y en gran parte de Sinaloa. De igual manera, se esperan lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 mm, en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Todas estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que aumenta los riesgos en carreteras y zonas urbanas. Autoridades advierten que las precipitaciones intensas podrían generar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos, además de una reducción importante en la visibilidad.

En cuanto a las zonas costeras, se mantiene activa la zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. Asimismo, continúan vigentes las zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos y desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe.

Ante este panorama, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil recomiendan a la población extremar precauciones, mantenerse atenta a los comunicados oficiales y acatar las instrucciones emitidas a nivel estatal y municipal. Se enfatiza evitar actividades en zonas de playa y tomar previsiones por posibles cortes de energía, afectaciones en vialidades y riesgos derivados de los vientos fuertes y las lluvias intensas.

Fuente: Tribuna