Panista presidirá la Cámara de Diputados, documental de Debanhi y más noticias en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la agenda nacional ha estado muy movida desde que arrancó el mes de septiembre. Si deseas mantenerte al tanto de las noticias más relevantes e interesantes de México, quédate a leer TRIBUNA. Una panista fue nombrada como la nueva presidenta de la Cámara de Diputados; conoce los detalles de esta y otras noticias en el Tribuna Top 3 México.

Nuevo Poder Judicial será mejor que el anterior

Luego de la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el nuevo Poder Judicial será más cercano a la ciudadanía y dejará atrás los privilegios y la corrupción.

Anuncian documental del caso de Debanhi Escobar

Se dio a conocer que la plataforma de streaming HBO Max estrenará la serie documental Debanhi, ¿Quién mató a nuestra hija?, una producción que reconstruye los hechos que conmocionaron al país en abril de 2021.

Panista es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados

El Congreso nombró a la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, como la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre.

