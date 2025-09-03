Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza; Marco Rubio y Sheinbaum destacan cooperación histórica entre México y EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la reunión que tuvo lugar en Palacio Nacional entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se informó que ambos países alcanzaron un acuerdo para la puesta en marcha del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. En un comunicado se informó que se estableció un 'grupo de implementación de alto nivel' que se reunirá con regularidad para dar seguimiento a compromisos conjuntos y acciones que tomen desde sus respectivos países.

Este grupo de alto nivel tendrá medidas para:

Contrarrestar a los cárteles

Fortalecer la seguridad fronteriza

Eliminar túneles fronterizos clandestinos

Abordar los flujos financieros ilícitos

Mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible

Incrementar las inspecciones

Investigaciones

Procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas

El boletín señala: "Nuestra estrecha coordinación nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales. Los dos gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides".

Rubio aseguró que en ocho meses, México y Estados Unidos han tenido su mayor nivel de cooperación. "En los últimos ocho meses, jamás en la historia de ambos países, ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento". También destacó la extradición de 55 criminales de México a Estados Unidos. Este trabajo en conjunto fue calificado por Rubio como "cooperación histórica".

Además, afirmó: "No hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México; les agradecemos muchísimo". Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores de México, señaló que el objetivo es trabajar juntos para desmantelar al crimen organizado transnacional. "El grupo de alto nivel podrá informar en próximos meses avances en cada rubro". Afirmó que el acuerdo con Estados Unidos incluye acciones contra flujos financieros ilícitos, tráfico de drogas y armas, robo de combustibles y eliminación de túneles fronterizos.

Fuente: Tribuna del Yaqui