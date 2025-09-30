Cárcel para quien cante mal el Himno Nacional: Diputado de Morena propone iniciativa

Ciudad de México.- El diputado Juan Guillermo Rendón, integrante del partido Morena, presentó una iniciativa que busca castigar con cárcel a quienes alteren la letra o interpretación del Himno Nacional Mexicano. La propuesta plantea agregar al artículo 192 Bis al Código Penal Federal, estableciendo sanciones de tres a cinco años de prisión, además de multas que van de tres mil a ocho mil UMA.

Rendón explicó que, aunque existen leyes que protegen a los símbolos patrios, aún hay vacíos legales que dificultan su aplicación. por ello, aconseja a los artistas estudiar y ensayar el himno al menos dos meses antes de interpretarlo y designar un sustituto en eventos públicos para evitar errores. El diputado recordó que reconocidos artistas han cometido equivocaciones en su interpretación: María León en 2023, Camila Fernández en 2024 y Vicente Fernández en 2011.

Diputado de Morena, Juan Guillermo Rendón. Créditos: Crónica de hoy.

"Es importante que la persona seleccionada para entonar el Himno Nacional cuente con preparación suficiente, por lo que se debería notificar con al menos dos meses de anticipación, para que ensaye y no existan errores ni disculpas", sostuvo. Así mismo, actualmente, la legislación mexicana protege a los símbolos patrios, pero según el diputado, presentan lagunas legales que dificultan sancionar adecuadamente las interpretaciones incorrectas.

Cantantes que se han equivocado:

'Coque' Muñiz' : En 1998, en la pelea entre Jorge 'Maromero' Páez y José Mario López en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, Muñiz cometió un error al interpretar el Himno Nacional, lo que fue ampliamente criticado en los medios.

: En 1998, en la pelea entre Jorge 'Maromero' Páez y José Mario López en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, Muñiz cometió un error al interpretar el Himno Nacional, lo que fue ampliamente criticado en los medios. María León : En 2023, la cantante fue criticada por una interpretación incorrecta del Himno Nacional durante un evento deportivo, lo que generó indignación entre los presentes.

: En 2023, la cantante fue criticada por una interpretación incorrecta del Himno Nacional durante un evento deportivo, lo que generó indignación entre los presentes. Camila Fernández : En 2024, la hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández cometió un error al cantar el Himno Nacional previo a la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Edgar Berlanga, lo que fue captado en video y compartido en redes sociales.

: En 2024, la hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández cometió un error al cantar el Himno Nacional previo a la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Edgar Berlanga, lo que fue captado en video y compartido en redes sociales. Vicente Fernández: En 2011, el fallecido cantante cometió un error al interpretar el Himno Nacional en un evento público, lo que fue ampliamente comentado en las redes. Luis Ramírez: En agosto de 2004, durante un partido amistoso entre el Club América y el Everton de Inglaterra en Houston, Texas, el cantante puertorriqueño Luis Ramírez fue invitado a entonar el Himno Nacional Mexicano.Su interpretación fue ampliamente criticada debido a errores significativos en la letra y el ritmo. Frases como 'Ciña patria si pierde un moreno... prometeó' generaron abucheos entre el público y reprobación en las rede sociales. Cabe señalar que este incidente es recordado como uno de los más desafortunados en la historia reciente de la interpretación del himno. Ana Bárbara: En noviembre de 2019, la cantante mexicana Ana Bárbara cometió un error al interpretar el Himno Nacional Mexicano antes de un partido de la NFL entre los equipos Chargers y Chiefs en el Estadio Azteca. Durante su actuación, sustituyó la palabra 'oliva' por 'olivo', alterando una de las estrofas del himno. Aunque el error fue menor y pasó desapercibido para muchos en el estadio, se convirtió en tendencia en redes sociales. Ana Bárbara ofreció disculpas públicas, asegurando que su interpretación fue realizada con orgullo y amor.

Por otra parte, el legislador aseguró que con esta reforma se busca generar una conciencia cívica más fuerte y una mayor responsabilidad al interpretar el Himno Nacional Mexicano, considerado uno de los símbolos más importantes de identidad y unidad. El proyecto también incluye un transitorio que establece que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado morenista propone... ¡cárcel por cantar mal el Himno Nacional!



Guillermo Rendón Gómez plantea 3 a 5 años de prisión y multas de hasta 905 mil pesos. Prioridades de algunos en la 4T... pic.twitter.com/uwVAYj5IBJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui