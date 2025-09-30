Claudia Sheinbaum cumple su primer año de gobierno: Violencia y relación con EU son los retos

Ciudad de México.- Este 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo cumple su primer año de gobierno entre grandes retos, desde los elevados niveles de violencia en el país hasta las crecientes presiones de Estados Unidos; sin embargo, mantiene una popularidad que, según encuestas, supera el 70 por ciento de aprobación.

La primera mujer en gobernar México llega a su primer aniversario con un balance complejo: Avances en programas sociales, con la creación de Pensión Mujeres Bienestar y la Beca Rita Cetina Gutiérrez, pero con cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad y la relación con Estados Unidos, especialmente con Donald Trump.

Se cumple un año desde que Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia de México con una aprobación ciudadana cercana al 80%, menos homicidios y más inversión extranjera.



Pero la inseguridad, la corrupción y el déficit fiscal siguen siendo su gran desafío. /mc pic.twitter.com/FQO2zNLxnc — DW Español (@dw_espanol) September 28, 2025

Panorama completo

De acuerdo con cifras oficiales, los homicidios dolosos han mostrado una reducción de 25 por ciento en los primeros 11 meses del mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, aunque se mantienen en torno a los 65 al día. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que más del 63 por ciento de los mexicanos consideran que la inseguridad sigue siendo el principal problema en el país.

Otro criterio para evaluar a Sheinbaum es la relación con Estados Unidos, marcada por críticas y presiones. Sobre todo por las amenazas constantes de Donald Trump sobre imponer aranceles al país debido a que el país vecino considera que México no hace lo necesario para enfrentar a los cárteles de droga y el tráfico de fentanilo.

Recientemente, el gobierno de Sheinbaum también enfrenta un panorama político complejo ante los casos de huachicol fiscal en el que se han visto implicados elementos de la Secretaría de la Marina y el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

Destaca Reforma al Poder Judicial

Por su parte, Sheinbaum Pardo ha señalado que, sin duda, algo que destaca de su primer año de gobierno es la aprobación e implementación de la Reforma al Poder Judicial. "Han querido minimizarla o ensuciarla, pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos quiénes son los jueces y las juezas. Ya lo decide el pueblo de México. Eso es algo histórico", afirmó este martes 30 de septiembre en su conferencia La Mañanera del Pueblo.

Finaliza gira para rendir cuentas

Durante su cierre de la Gira de Rendición de Cuentas en Morelos, la mandataria criticó y reprochó a Estados Unidos por la negociación de aranceles y la seguridad. Además, afirmó que México es el segundo país menos desigual del continente americano, sólo después de Canadá.

Se espera que este miércoles 1 de octubre, la presidenta presente un balance de lo logrado, el cual será dado a conocer el próximo 5 de octubre a los mexicanos en un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Este fin de semana completamos el recorrido por 30 estados como parte de la gira de rendición de cuentas. Hoy tocó a Jalisco y Colima, donde reafirmamos los principios de no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. pic.twitter.com/nmoYVU1CnR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui