Clima en México HOY martes 30 de septiembre: Conagua alerta intensas LLUVIAS y calor

Ciudad de México.- El último martes de septiembre 2025 llega con condiciones variadas en todo México: mientras algunas zonas del país esperan intensas lluvias, otras seguirán bajo un ambiente caluroso típico de la temporada. El contraste climático se debe a diferentes sistemas atmosféricos que, en conjunto, estarán generando inestabilidad y lluvias de distinta intensidad en varias regiones.¡Aquí el pronóstico del clima para hoy, martes 30 de septiembre!

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la onda tropical número 35 se desplaza lentamente al sur de la península de Yucatán y, en interacción con la entrada de aire húmedo del mar Caribe, provocará lluvias muy fuertes en Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Hacia el sureste, una baja presión en superficie sobre el Golfo de México y una vaguada en altura extendida favorecerán lluvias puntuales intensas en Chiapas y el sur de Veracruz, además de precipitaciones muy fuertes en Oaxaca y Tabasco.

Mira nuestro #VideoPronóstico donde te informamos las condiciones del tiempo para hoy en #México.



Toma tus precauciones. ¡Muy buenos días!uD83DuDE01?? pic.twitter.com/xgsRbv7zro — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2025

En el centro del país, un canal de baja presión que se extiende desde la Mesa Central hasta la Mesa del Norte, en combinación con el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo, dará lugar a lluvias muy fuertes en estados del occidente como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. En entidades como Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Colima y Sinaloa, se esperan lluvias fuertes con posible actividad eléctrica, mientras que en Guanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua y Tamaulipas se registrarán intervalos de chubascos.

En contraste, estados como Hidalgo, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur sólo tendrán lluvias aisladas.

Temperaturas en México

En el norte del país el panorama será variado: por un lado, habrá calor intenso con temperaturas máximas de 35 a 40°C en zonas de Sonora, Chihuahua y Baja California; mientras que por otro, en regiones altas de Durango, Estado de México (Edomex), Puebla y Baja California se prevén mínimas de 0 a 5 grados al amanecer. Estas diferencias muestran el contraste típico de la temporada de transición entre verano y otoño.

Pronóstico del lluvias en México para HOY. Foto: Conagua

Además de la lluvia, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en estados del norte y centro del país, entre ellos Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Estas condiciones podrían generar caída de árboles o anuncios, además de oleaje de hasta 2.5 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el Golfo de Tehuantepec.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)