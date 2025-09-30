Líder del grupo criminal 'La Barredora', Hernán Bérmudez, promueve amparo contra estos delitos

Ciudad de México.- Hernán Bermúdez Requena, extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, obtuvo de un juez una suspensión provisional, pero la medida cautelar no impide su detención. El exfuncionario promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión que hay en su contra; esto busca revertir la segunda orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

De acuerdo con la información judicial, el juez ordenó abrir un incidente de suspensión; no obstante, no se dio a conocer si se concedió la medida cautelar solicitada por Bermúdez Requena, quien actualmente se encuentra interno en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Hernán Bermúdez Requena, 'El Abuelo'

Así mismo, fuentes federales confirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ejecuta la orden de captura emitida el pasado 17 de septiembre por el juez de control Mario Elizondo Martínez, lo que mantiene pendiente la situación legal del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Décimo Segundo de Distrito en Baja California, le concedió la suspensión a Bermúdez Requena.

Para que permaneciera en vigencia la medida, el exfuncionario debía pagar una garantía de 16 mil pesos. El mandamiento judicial fue emitido desde febrero pasado, por acusación delictuosa, extorsión y secuestro, y debido a que este último delito amerita prisión preventiva oficiosa, la suspensión provisional no evita la detención de Bermúdez Requena, señalado por anexos con el grupo criminal 'La Barredora'.

Cabe señalar que el pasado 23 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que se obtuvo la vinculación a proceso del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCT) y presunto líder del grupo criminal 'La Barredora', Hernán Bermúdez Requena, como presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado. Durante la audiencia, el juez de Control otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el 23 de diciembre del presente año.

