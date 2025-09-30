Edición Impresa Suscríbete
Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Magno No. 389 de la Lotería Nacional de HOY, martes 30 de septiembre

Lista de ganadores del Sorteo Magno No. 389 de hoy 30 de septiembre Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Hoy martes 30 de septiembre es día de Sorteo Magno en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Magno número 389, que hace alusión a la Consumación de la Independencia de México, alcanzada el 27 de septiembre de 1821; es por eso que, para rendir homenaje a la historia y los valores, se logró este chachito.

El boletín emitido por la Lotería Nacional dice lo siguiente: "Para Lotería Nacional, conmemorar la Consumación de la Independencia a través de su Sorteo Magno es rendir homenaje a la historia y a los valores que dieron origen a nuestro país. A través de sus sorteos, billetes y actividades culturales, Lotería Nacional se convierte en un puente entre la memoria histórica y la vida cotidiana de millones de mexicanos, recordando que la esperanza, la unión y la libertad siguen siendo causas vigentes que fortalecen nuestra identidad nacional".

Recuerda que el Sorteo Magno se celebra en algunas ocasiones especiales durante el año y participan 60 mil números (billetes) que van del 00001 al 60,000, el Sorteo Magno de septiembre se divide en 4 series con un Premio Mayor de 104 millones de pesos.

GANADORES del Sorteo Magno No. 389 de hoy 30 de septiembre

Premio Mayor: 104 millones de pesos

46831

Segundo premio: 12 millones de pesos

45574

Tercer premio: 5,722,400 pesos

13304

Cuarto premio: 5,722,400 pesos

43210

Quinto premio: 5,722,400 pesos

02943

Sexto premio: 2,000,000 pesos

11092

Séptimo premio: 2,000,000 pesos

13515

Octavo premio: 2,000,000 pesos

07890

Noveno premio: 2,000,000 pesos

07565

Décimo premio: 900,000 pesos

14011

Decimoprimer premio: 900,000 pesos

49795

Decimosegundo premio: 900,000 pesos

28531

Decimotercer premio: 900,000 pesos

17911

Los ganadores de esta noche
¿Cuáles son los próximos sorteos de la Lotería Nacional?

El próximo viernes 3 de octubre se tiene el Sorteo Superior y para el domingo 5 de octubre se realizará el Sorteo Zodiaco, mientras que el 7 de octubre se tendrá el Sorteo Mayor. Así que todavía tienes tiempo de comprar tus cachitos de Lotería Nacional si te sientes con suerte.

