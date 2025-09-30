Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Magno No. 389 de la Lotería Nacional de HOY, martes 30 de septiembre

Ciudad de México.- Hoy martes 30 de septiembre es día de Sorteo Magno en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Magno número 389, que hace alusión a la Consumación de la Independencia de México, alcanzada el 27 de septiembre de 1821; es por eso que, para rendir homenaje a la historia y los valores, se logró este chachito.

El boletín emitido por la Lotería Nacional dice lo siguiente: "Para Lotería Nacional, conmemorar la Consumación de la Independencia a través de su Sorteo Magno es rendir homenaje a la historia y a los valores que dieron origen a nuestro país. A través de sus sorteos, billetes y actividades culturales, Lotería Nacional se convierte en un puente entre la memoria histórica y la vida cotidiana de millones de mexicanos, recordando que la esperanza, la unión y la libertad siguen siendo causas vigentes que fortalecen nuestra identidad nacional".

Recuerda que el Sorteo Magno se celebra en algunas ocasiones especiales durante el año y participan 60 mil números (billetes) que van del 00001 al 60,000, el Sorteo Magno de septiembre se divide en 4 series con un Premio Mayor de 104 millones de pesos.

GANADORES del Sorteo Magno No. 389 de hoy 30 de septiembre

Premio Mayor: 104 millones de pesos

46831

Segundo premio: 12 millones de pesos

45574

Tercer premio: 5,722,400 pesos

13304

Cuarto premio: 5,722,400 pesos

43210

Quinto premio: 5,722,400 pesos

02943

Sexto premio: 2,000,000 pesos

11092

Séptimo premio: 2,000,000 pesos

13515

Octavo premio: 2,000,000 pesos

07890

Noveno premio: 2,000,000 pesos

07565

Décimo premio: 900,000 pesos

14011

Decimoprimer premio: 900,000 pesos

49795

Decimosegundo premio: 900,000 pesos

28531

Decimotercer premio: 900,000 pesos

17911

¿Cuáles son los próximos sorteos de la Lotería Nacional?

El próximo viernes 3 de octubre se tiene el Sorteo Superior y para el domingo 5 de octubre se realizará el Sorteo Zodiaco, mientras que el 7 de octubre se tendrá el Sorteo Mayor. Así que todavía tienes tiempo de comprar tus cachitos de Lotería Nacional si te sientes con suerte.

