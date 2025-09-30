Matan a estilista de Ángela, proponen cárcel a quien se equivoque en el Himno y más en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, este martes 30 de septiembre la información a nivel nacional no ha dejado de moverse, por lo que podría resultar complicado mantenerse al tanto de lo que ocurre en todo territorio mexicano. Sin embargo, TRIBUNA te presenta una buena opción para saber lo que está pasando hoy en un solo lugar y sin perder tanto tiempo. Se trata de Tribuna Top 3 México, un resumen informativo con el mejor contenido que está marcando la agenda nacional.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Diputado propone sancionar a quienes modifiquen el Himno Nacional

El diputado morenista, Juan Guillermo Rendón, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y sancionar con prisión y multas a quienes modifiquen la interpretación del Himno Nacional Mexicano. La noticia ha causado controversia y hay muchos ciudadanos que se oponen a este castigo,

Gobierno exigirá investigación por muerte de mexicano en Dallas, EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó su reciente conferencia mañanera para lamentar el fallecimiento del migrante mexicano, Miguel Ángel García Hernández, de 32 años de edad, quien resultó víctima en un tiroteo en Dallas, Estados Unidos y anunció que exigirá una investigación exhaustiva del caso para garantizar justicia.

Estilista de Ángela Aguilar es asesinado en CDMX

Durante la noche del pasado lunes 29 de septiembre, se reportó un ataque armado en contra de Miguel de la Mora, estilista y dueño de Micky Hair Salón Masaryk; reportes afirman que la víctima, quien era cercana a la cantante Ángela Aguilar, fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta

Fuente: Tribuna del Yaqui