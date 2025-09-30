Primer año de Claudia Sheinbaum: Llega con aprobación del 73 por ciento

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumple un año en el cargo con un 73 por ciento de aprobación ciudadana, de acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero. El sondeo, realizado en septiembre de 2025, muestra que el 27 por ciento desaprueba su gestión. Comparando con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Sheinbaum obtiene cinco puntos más de respaldo al cumplir el mismo periodo, aunque la brecha se ha venido cerrando en los últimos meses.

Uno de los aspectos evaluados fue la ceremonia del Grito de Independencia, por la cual la mandataria recibió 70 por cient de opiniones favorables y 27 por ciento desfavorables. Su imagen de liderazgo subió seis puntos, alcanzando un 66 por ciento de aprobación gracias a su desempeño durante las celebraciones patrias.

Según la encuesta, los rubros con más opiniones positivas en el primer año de gobierno son:

Educación: 48 por ciento considera que mejoró, frente a 31 por ciento que opina lo contrario.

Combate a la pobreza: 48 por ciento ve avances, mientras que 25 por ciento percibe retrocesos.

Salud pública: 44 por ciento cree que ha mejorado, aunque 36 por ciento señala un empeoramiento.

Combate al huachicol: 39 por ciento favorable, 26 por ciento negativo y 32 por ciento sin cambios.

Pemex: 36 por ciento de opiniones positivas frente a 29 por ciento negativas.

En septiembre, la percepción sobre la economía bajó cinco puntos, pasando de 58 por ciento en agosto a 53 por ciento. En contraste, la opinión negativa llegó a 43 por ciento, el nivel más alto en lo que va de la administración. El tema de la corrupción es el más crítico: solo 19 por ciento la evalúa favorablemente, el punto más bajo hasta ahora, mientras que la opinión negativa alcanzó 75 por ciento, el nivel más alto registrado. Además, 21 por ciento de los encuestados la mencionó como el principal problema del país, por encima de la economía (19 por ciento).

La inseguridad sigue siendo la mayor preocupación para los mexicanos, con 52 por ciento de menciones como principal problema. En cuanto al manejo de la seguridad pública:

42 por ciento lo evalúa favorablemente.

53 por ciento lo desaprueba.

El crimen organizado es la mayor área de debilidad: apenas 20 por ciento tiene opinión positiva, mientras que 74 por ciento expresa una valoración negativa. El rubro más sólido de la administración continúa siendo la política de programas sociales, que cuenta con 75 por ciento de aprobación frente a 20 por ciento de opiniones desfavorables.

En temas fiscales, la encuesta revela posturas divididas:

54 por ciento aprueba subir impuestos a videojuegos con contenido violento.

54 por ciento rechaza aumentar impuestos al tabaco y cigarros.

59 por ciento está en contra de gravar refrescos y bebidas azucaradas.

Respecto a la propuesta de imponer aranceles a China, el país se muestra dividido: 51 por ciento está de acuerdo, frente a un 45 por ciento que rechaza la medida. La encuesta nacional se realizó vía telefónica a mil adultos mexicanos del 11 al 15 y del 18 al 22 de septiembre de 2025, en las 32 entidades federativas. El muestreo fue probabilístico de teléfonos residenciales y celulares. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, el margen de error es de +/-3.1 por ciento.

