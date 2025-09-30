Sheinbaum anuncia plan nacional de SALUD MENTAL para jóvenes tras ataque en CCH Sur

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 30 de septiembre de 2025, la mandataria mexicana se refirió a la tragedia ocurrida en CCH Sur hace una semana, cuando un estudiante asesinó a uno de sus compañeros e hirió a un trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este martes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano informó que el Gobierno pondrá en marcha de un Plan Nacional enfocado en la salud mental de los jóvenes, con el propósito de prevenir hechos de violencia como el ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur. Detalló que la estrategia será de carácter integral y contará con la coordinación de gobiernos locales, entre ellos el de la Ciudad de México (CDMX).

Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo central es garantizar que los jóvenes cuenten con espacios seguros y accesibles para expresar sus preocupaciones, denunciar situaciones que los afecten y recibir acompañamiento adecuado. Asimismo, apuntó que la propuesta surge como parte de una agenda que combina acciones en materia de seguridad pública y programas de apoyo comunitario.

Vamos a presentar un programa integral de apoyo a los jóvenes en temas de salud mental, además de las investigaciones que debe hacer el gabinete de Seguridad, en el caso de personas que tienen que ver con criminalidad", dijo la presidenta de México.

El plan será incorporado a las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones, esquema que busca fortalecer el tejido social y atender problemáticas que afectan a la juventud mexicana. Entre los ejes planteados destacan la atención a la depresión, el aislamiento derivado de comunidades virtuales y el impacto del uso de redes sociales en la salud emocional.

De acuerdo con la presidenta, la iniciativa fue previamente discutida con Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, con el fin de ampliar su alcance a nivel nacional. La idea es que los jóvenes tengan acceso a entornos colectivos de confianza, donde puedan recibir orientación profesional y contar con canales efectivos para presentar denuncias en caso de situaciones que vulneren su integridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'