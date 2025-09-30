Sheinbaum destaca reformas históricas que revierten el neoliberalismo en su primer año de gobierno

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que en su primer año de gobierno se aprobaron reformas constitucionales que revierten décadas del neoliberalismo. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal adelantó que mañana miércoles 1 de octubre presentará un resumen de los logros alcanzados, y el domingo 5 de octubre en el Zócalo ampliará los temas.

Entre los cambios más relevantes, la primera mandataria mexicana destacó la Reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024, que permitió por primera vez en la historia que el pueblo eligiera directamente a jueces y magistrados. "Han querido minimizarla o ensuciarla, pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos quiénes son los jueces y las juezas. Ya lo decide el pueblo de México. Eso es algo histórico", afirmó.

La histórica elección del Poder Judicial inicia un cambio profundo en el país; la tarea de los nuevos jueces, magistrados y ministros será impartir justicia para todos. También significa la llegada de los pueblos originarios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. pic.twitter.com/uWrK1daizK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 3, 2025

Asimismo, resaltó la reforma de pueblos indígenas y afromexicanos, la cual garantizó presupuesto directo a todas las comunidades originarias. También celebró lo que consideró como una reversión parcial de la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto y el rescate de Pemex y la CFE como empresas públicas estratégicas con visión de largo plazo.

Claudia Sheinbaum dijo que también se detallarán los logros en materia de seguridad, justicia social, obras e infraestructura:

"Reducción del 32 por ciento de los homicidios con una estrategia integral Tres, más educación, más educación, más educación, la Reforma integral de educación media superior con el bachillerato nacional y la construcción de nuevas preparatorias en el país secundarias, que en el turno vespertino se están reconvirtiendo para ser preparatorias, ampliación de espacios actuales y 30 nuevas preparatorias este año y vamos a continuar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77 mil estudiantes, con seis este año".

En el ámbito de la salud, la presidenta reafirmó el fortalecimiento del IMSS Bienestar, la consolidación de las 'Rutas de la Salud' y el abasto de medicamentos, el programa 'Salud Casa por Casa'. Así como también el inicio de las obras, los trenes del norte, el Tren Maya de carga, nuevas carreteras, 17 obras prioritarias de agua, el programa integral de tecnificación de agua”, precisó.

Para la política social, mencionó tres nuevos programas:

Apoyo para mujeres de 60 a 64 años.

Becas universales para estudiantes de secundaria pública.

La ampliación de los programas de bienestar.

También, Sheinbaum adelantó que entre las obras prioritarias del sexenio destacan los Trenes del Norte, Tren Maya de carga, la ampliación del puerto de Progreso, nuevas carreteras, 17 proyectos estratégicos de agua y un programa nacional de tecnificación hídrica.

uD83DuDCFD? VIDEO | Sheinbaum destaca reformas históricas y elección judicial en su primer año de gobierno uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/t0UzwYc0n6 — El Economista (@eleconomista) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui