Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 30 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 30 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Álvaro Obregón y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 07:00 horas, se concentrarán los pobladores de San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac y San Mateo, en la alcaldía Álvaro Obregón. De hecho, el punto de encuentro será el Colegio Británico, A.C. Realizarán el cierre de vialidades para exigir a las autoridades de la demarcación una solución al problema del tráfico que se genera en las mañanas en calzada Desierto de los Leones, lo anterior derivado de la entrada de alumnos de El Colegio Británico.

Un poco más tarde, alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, se reunirán trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mitin para entregar el emplazamiento a huelga en exigencia del 20 por ciento de aumento salarial. No se descarta que realicen el bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

De igual forma, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, los ahorradores e inversionistas afectados por el fraude en la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) CAME estarán en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores. Mitin ¡Esto es un fraude!, con la finalidad de exigir la reestructuración inmediata y la devolución al 100% de sus ahorros e inversiones por parte de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO/CAME); así como cárcel para todos los responsables.

Finalmente, alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Álvaro Obregón, miembros de la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria PILARES se concentrarán en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Se manifestarán en contra de los intentos de baja de personal de manera injustificada, para exigir un alto a la represión política y violencia institucional, así como sanción a las y los funcionarios responsables de ejercer o permitir actos de violencia institucional.

Fuente: Tribuna del Yaqui