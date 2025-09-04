Eclipse total de Luna septiembre 2025: Cuándo y dónde será visible la 'Luna de Sangre'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fenómeno astronómico conocido como 'Luna de Sangre' ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite natural. La noche del domingo 7 de septiembre de 2025, el cielo regalará un espectáculo único: Un eclipse total de Luna. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se coloca justo entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. La última 'Luna de Sangre' de este ciclo se observó en marzo de 2025.

Durante el eclipse, la Luna adoptará un tono rojizo muy característico, conocido popularmente como 'Luna de Sangre'. El evento será visible en todo el país, aunque en la mayoría de zonas se apreciará como un eclipse parcial. Según la NASA, este color puede intensificarse debido a la presencia de partículas de polvo, humo o niebla en la atmósfera, además de la refracción causada por la curvatura de la Tierra. Este mismo fenómeno explica por qué los atardeceres y amaneceres también pueden verse rojos.

'Luna de Sangre 2025'

Créditos: Internet

De acuerdo con la NASA y sitios especializados como 'Star Walk', el eclipse lunar total de septiembre no será visible en México ni en América, ya que el evento se podrá observar únicamente desde el hemisferio oriental. Los residentes en territorio mexicano no podrán ver el característico brillo rojizo en la Luna durante septiembre, aunque podrán seguir imágenes y transmisiones desde otras partes del mundo.

Para observar el eclipse solar parcial del 7 de septiembre de 2025, se recomienda buscar un lugar con buena visibilidad del horizonte y libre de obstáculos. Es altamente recomendable utilizar gafas de eclipse certificadas para proteger los ojos de los dañinos rayos solares.

Protégete muy bien al mirar el eclipse

Créditos: Internet

El eclipse de 'Luna de Sangre' de septiembre de 2025 podrá verse principalmente en las siguientes regiones:

Europa.

África.

Hemisferio Oriental.

Nueva Zelanda, Australia y Japón.

Un detalle adicional que hará a este evento aún más especial es su coincidencia con el perigeo lunar, el punto en el que la Luna está más cerca de la Tierra en su órbita. Esto hará que la Luna se vea ligeramente más grande de lo habitual. Asegúrate de encontrar un lugar con cielos despejados para una visibilidad óptima.

Fuente: Tribuna del Yaqui