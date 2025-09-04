Huracán 'Lorena' traerá fuertes LLUVIAS a México HOY 4 de septiembre: Estados afectados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La temporada de huracanes sigue activa y ahora el centro de atención se concentra en el huracán 'Lorena', que durante la mañana de este jueves 4 de septiembre se mantiene como ciclón categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con efectos directos en entidades del noroeste mexicano. Aquí en TRIBUNA te diremos qué traerá y cuáles entidades se verán más afectadas por el fenómeno.

Huracán 'Lorena' HOY 4 de septiembre: Efectos

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido a las 06:00 horas (tiempo local), el huracán 'Lorena' se localizaba a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 430 kilómetros al sur de Punta Eugenia, ambos en Baja California Sur. Según el reporte, el fenómeno avanza hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 160.

Conoce los efectos del huracán 'Lorena' para este jueves. Foto: Conagua

La presión central mínima registrada es de 987 hPa, lo que mantiene su fuerza como ciclón activo.Las bandas nubosas de 'Lorena' generarán condiciones adversas en gran parte del occidente y noroeste del país. El pronóstico de lluvias vigente hasta las 08:00 horas del viernes 5 de septiembre contempla precipitaciones puntuales torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en Baja California Sur.

En Baja California (sur), Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa) se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros (mm). Además, Durango registrará acumulados muy fuertes de 50 a 75 mm, mientras que en Chihuahua se prevén lluvias fuertes de entre 25 y 50 mm. Todas estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, lo que aumenta el riesgo de tormentas severas.

La combinación de lluvias intensas y suelos saturados incrementa la posibilidad de deslaves, inundaciones repentinas, crecida de ríos y arroyos, así como encharcamientos en zonas urbanas. Asimismo, la visibilidad en tramos carreteros podría reducirse de manera considerable.

El pronóstico de trayectoria indica que el huracán continuará su desplazamiento hacia el noroeste, debilitándose gradualmente en su paso frente a la costa occidental de la península. Para las próximas horas, se espera que evolucione a tormenta tropical y posteriormente a depresión post-tropical, con un ingreso a tierra previsto sobre Baja California Sur, cerca de Punta Abreojos. El sistema continuará afectando con lluvias y vientos en su avance hacia el norte, acercándose a la frontera entre Baja California y Baja California Sur en los próximos días.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)