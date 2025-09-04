Reunión de Marco Rubio y Sheinbaum, presentan Café Bienestar y más en el Tribuna Top 3 México

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Reunón entre Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, deja resultados positivos. Conoce todos los detalles de esta y otras noticias a través del Tribuna Top 3 México este jueves 4 de septiembre. Si tu deseo es mantenerte informado sobre los acontecimientos que están marcando la agenda nacional, el resumen informativo de TRIBUNA es tu mejor opción.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Presentan Café Bienestar

Durante la mañanera, Claudia Sheinbaum presentó el nuevo producto de la 4T, Café Bienestar, que es producido por manos mexicanas en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero. El gobierno mexicano informó que está hecho de 100 por ciento café y que estará a la venta en Tiendas Bienestar.

Asaltan a John Milton en Sinaloa

El pasado martes 2 de septiembre, el famoso hipnotista, John Milton, fue víctima de un asalto y despojo de su camioneta en Culiacán, Sinaloa. Se confirmó que el reconocido chileno está sano y salvo y que las autoridades recuperaron su camioneta cinco horas después del despojo.

Marco Rubio y Sheinbaum tienen reunión en CDMX

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la mandataria mexicana anunciaron que pondrán en marcha el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, con el cual buscan combatir al crimen organizado.

