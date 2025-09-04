Reunión de Marco Rubio y Sheinbaum, presentan Café Bienestar y más en el Tribuna Top 3 México

TOP3 MÉXICO

Ciudad Obregón, Sonora.- Reunón entre Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, deja resultados positivos. Conoce todos los detalles de esta y otras noticias a través del Tribuna Top 3 México este jueves 4 de septiembre. Si tu deseo es mantenerte informado sobre los acontecimientos que están marcando la agenda nacional, el resumen informativo de TRIBUNA es tu mejor opción.

Presentan Café Bienestar

Durante la mañanera, Claudia Sheinbaum presentó el nuevo producto de la 4T, Café Bienestar, que es producido por manos mexicanas en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero. El gobierno mexicano informó que está hecho de 100 por ciento café y que estará a la venta en Tiendas Bienestar.

Asaltan a John Milton en Sinaloa 

El pasado martes 2 de septiembre, el famoso hipnotista, John Milton, fue víctima de un asalto y despojo de su camioneta en Culiacán, Sinaloa. Se confirmó que el reconocido chileno está sano y salvo y que las autoridades recuperaron su camioneta cinco horas después del despojo.

Marco Rubio y Sheinbaum tienen reunión en CDMX

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la mandataria mexicana anunciaron que pondrán en marcha el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, con el cual buscan combatir al crimen organizado. 

