Clima en México: Conagua advierte TORMENTAS y temperaturas extremas hoy viernes 5 de septiembre

Ciudad de México.- El territorio nacional enfrenta este viernes 5 de septiembre condiciones meteorológicas marcadas por la interacción de diversos sistemas, entre ellos los desprendimientos nubosos del ciclón post-tropical 'Lorena', el monzón mexicano y la onda tropical número 30. Estos fenómenos provocarán lluvias intensas, ráfagas de viento y temperaturas contrastantes en distintas regiones del país. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones más significativas se concentran en el noroeste de México, particularmente en Sonora, Sinaloa y Durango, donde se esperan lluvias puntuales intensas que podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y encharcamientos en zonas urbanas. Estas condiciones se ven reforzadas por la humedad proveniente del Pacífico y la permanencia del monzón sobre la región.

En los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibilidad de caída de granizo. Mientras tanto, en el centro y occidente del país (incluyendo Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) las lluvias serán de intensidad moderada a fuerte, con una alta probabilidad de tormentas durante la tarde y noche.

El centro del territorio nacional, incluida la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos, también registrará chubascos y precipitaciones de diversa intensidad a lo largo del día. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, lo que podría ocasionar afectaciones en vialidades y zonas propensas a inundaciones.

En la vertiente del Golfo de México y la Península de Yucatán, estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias de menor intensidad, aunque las precipitaciones podrían acumularse y complicar la movilidad en zonas bajas. En el sureste, particularmente en Chiapas, se esperan tormentas de corta duración pero con alta actividad eléctrica.

Las temperaturas, por su parte, continúan mostrando un fuerte contraste. En el norte del país, especialmente en Nuevo León y Tamaulipas, el termómetro alcanzará valores de entre 40 y 45°c, lo que mantiene un riesgo de ambiente extremadamente caluroso pese a las lluvias. En estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco y Michoacán, las máximas oscilarán entre 35 y 40 grados, generando un escenario de bochorno que se combina con la humedad.

En contraste, zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla experimentarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados, lo que refleja la diversidad climática del país en esta jornada.

Las autoridades han advertido que la combinación de lluvias intensas, ráfagas de viento y oleaje elevado puede generar riesgos considerables, por lo que recomiendan a la población tomar precauciones, evitar cruzar arroyos o ríos crecidos y mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y Conagua.

