¿Día de la inauguración del Mundial 2026 será de asueto en todo México? Sheinbaum responde

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' este viernes 5 de septiembre de 2025 desde Palacio Nacional. Ante medios de comunicación, la mandataria adelantó que en los próximos días compartirá toda la información sobre la logística que habrá en el país durante el Mundial 2026, el cual se celebrará aquí, en Estados Unidos (EU) y Canadá por primera vez.

Ante la pregunta sobre si el día de la inauguración del Mundial 2026 será feriado en México, la doctora Claudia Sheinbaum respondió con una sonrisa, y apuntó que en los próximos días compartirá, junto con su Gabinete, toda la información sobre la organización de la Copa de Mundoa, ya que han sido días de mucho trabajo logístico y mucha coordinación. No obstante, no especificó si será día de asueto en todo el país.

Sobre el mundial, yo creo que la próxima semana [informaremos]; esta semana o la otra, estamos ya en los últimos detalles de algunas cuestiones organizativas pero ya vamos a pedirle a Gabriela que nos pueda venir a presentar y la secretaria de Gobernación con todo el equipo, porque sí es mucho, ha sido mucho trabajo organizativo", compartió Sheinbaum Pardo este viernes.

La jefa del Ejecutivo Federal comentó que, entre las actividades que se están coordinando, el Gobierno está negociando con la FIFA la instalación de pantallas gigantes en el Zócalo, para que los ciudadanos puedan disfrutar de los partidos, en caso de no obtener boletos para el Estadio Azteca. Sin embargo, señaló que todo estos asuntos deben negociarse con la FIFA, ya que ellos tienen patrocinadores y reglas.

Sheinbaum Pardo también aclaró que la determinación del costo de los boletos no es del Gobierno de México, sino de la FIFA y del mismo Estadio Azteca. Finalmente, Sheinbaum Pardo no negó si aseguró que el día de inauguración del Mundial 2026 en México será día feriado, esta información la compartirá cuando revele todos los detalles sobre la organización del torneo. Hasta el momento, el único Gobierno que ha confirmado esa fecha como día feriado, fue el de la capital mexicana.

Fuente: Tribuna