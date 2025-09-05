FGR investiga a 'Alito' Moreno por agresión contra Noroña: Habrá reconstrucción de los hechos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) llevará a cabo este viernes una investigación contra Alejandro 'Alito' Moreno, presidente nacional del PRI, por la presunta agresión en contra del diputado Gerardo Fernández Noroña. De acuerdo con información oficial, el organismo judicial llevará a cabo una reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente, con el objetivo de esclarecer lo sucedido durante el altercado.

El legislador de Morena informó que fue citado por la FGR en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alternada del Senado para realizar la recreación de dicho episodio, como parte de las investigaciones de la denuncia que presentó contra el presidente nacional del PRI y otros senadores de ese partido por agresiones y daño en propiedad ajena.

Este procedimiento busca determinar si efectivamente existió una agresión física o si se trató únicamente de un altercado verbal. Fernández Noroña comentó en su video charla de este jueves que, debido a este citatorio, tendrá que cancelar la visita a Pachuca, Hidalgo, que tenía programada para asistir al Tercer Informe del gobernador Julio Menchaca.

"Mi pretensión era irme hoy en la noche para mañana salir muy temprano a Pachuca, pero dada la cita de la fiscalía, que podía moverla para otro día, pero no quiero que eso se vaya retrasando, está presentada la denuncia, pues hay que atenderla, entonces mañana me voy muy temprano al antiguo Senado para atender este tema", indicó.

"Me citaron mañana al antiguo Senado para recrear la agresión de que fui objeto siendo presidente de la Comisión Permanente, en una sesión de la Comisión Permanente; ahí en el antiguo Senado me citó la Fiscalía General de la República. Entonces, para mí que ese asunto avance es muy importante", resaltó.

La investigación continuará con la recopilación de pruebas, declaraciones y análisis de los hechos. La FGR determinará si existen elementos suficientes para proceder legalmente contra Alejandro Moreno o si se trata de un asunto político sin sustento jurídico. La reconstrucción de los hechos será clave para esclarecer la verdad y definir el rumbo de este caso que mantiene la atención del Congreso de la Unión y de la opinión pública.

