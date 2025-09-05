Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2858 de la Lotería Nacional de este viernes 5 de SEPTIEMBRE

Ciudad de México.- Hoy viernes 5 de septiembre de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista COMPLETA de ganadores de este día. Hoy se realiza el Sorteo Superior No. 2858, que conmemora a los Estudios Churubusco, que han sido clave para el cine mexicano desde su fundación en 1945. "Bajo sus techos se formaron generaciones de cineastas, técnicos, actores y actrices que dieron vida a más de tres mil películas inolvidables, desde clásicos de la Época de Oro hasta obras contemporáneas que han conquistado festivales internacionales", señala la Lotería Nacional en su boletín.
Este es el primer y único Sorteo Superior de septiembre, ya que el próximo 12 de septiembre no habrá, ya que el 15 de septiembre es el Gran Sorteo Especial de la Lotería Nacional, que ofrecerá premios con un valor acumulado a repartir de más de $424,549,800 y una emisión de cuatro millones de cachitos. Mientras que el viernes 19 de septiembre se tendrá el Sorteo Especial. Será hasta el próximo 3 de octubre y 10 de octubre cuando tenga lugar nuevamente un Sorteo Superior de la Lotería Nacional.
LISTA COMPLETA DE GANADORES
Premio Mayor: 17 millones de pesos
43641
Segundo premio: 1,440,000 pesos
51632
Tercer premio: 275,000 pesos
17131
Cuarto premio: 275,000 pesos
31436
Quinto premio: 275,000 pesos
55969
Sexto premio: 275,000 pesos
42289
Séptimo premio: 144,000 pesos
11155
Octavo premio: 144,000 pesos
50126
Noveno premio: 144,000 pesos
58837
Décimo premio: 144,000 pesos
10138
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
18154
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
39909
Decimotercer premio: 90,000 pesos
35861
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
18135
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
13212
Decimosexto premio: 90,000 pesos
22026
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
16027
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
08045
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
08448
Vigésimo premio: 90,000 pesos
40321
Recuerda que en el Sorteo Superior participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12,896 premios. Cabe señalar que en el Sorteo Superior uno de cada cinco gana y el Premio Mayor es de 17 millones de pesos. El costo del cachito es de 40 pesos y el costo por serie es de 800 pesos.
