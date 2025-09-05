Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2858 de la Lotería Nacional de este viernes 5 de SEPTIEMBRE

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy viernes 5 de septiembre de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista COMPLETA de ganadores de este día. Hoy se realiza el Sorteo Superior No. 2858, que conmemora a los Estudios Churubusco, que han sido clave para el cine mexicano desde su fundación en 1945. "Bajo sus techos se formaron generaciones de cineastas, técnicos, actores y actrices que dieron vida a más de tres mil películas inolvidables, desde clásicos de la Época de Oro hasta obras contemporáneas que han conquistado festivales internacionales", señala la Lotería Nacional en su boletín.

Este es el primer y único Sorteo Superior de septiembre, ya que el próximo 12 de septiembre no habrá, ya que el 15 de septiembre es el Gran Sorteo Especial de la Lotería Nacional, que ofrecerá premios con un valor acumulado a repartir de más de $424,549,800 y una emisión de cuatro millones de cachitos. Mientras que el viernes 19 de septiembre se tendrá el Sorteo Especial. Será hasta el próximo 3 de octubre y 10 de octubre cuando tenga lugar nuevamente un Sorteo Superior de la Lotería Nacional.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Premio Mayor: 17 millones de pesos

43641

Segundo premio: 1,440,000 pesos

51632

Tercer premio: 275,000 pesos

17131

Cuarto premio: 275,000 pesos

31436

Quinto premio: 275,000 pesos

55969

Sexto premio: 275,000 pesos

42289

Séptimo premio: 144,000 pesos

11155

Octavo premio: 144,000 pesos

50126

Noveno premio: 144,000 pesos

58837

Décimo premio: 144,000 pesos

10138

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

18154

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

39909

Decimotercer premio: 90,000 pesos

35861

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

18135

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

13212

Decimosexto premio: 90,000 pesos

22026

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

16027

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

08045

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

08448

Vigésimo premio: 90,000 pesos

40321

Recuerda que en el Sorteo Superior participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12,896 premios. Cabe señalar que en el Sorteo Superior uno de cada cinco gana y el Premio Mayor es de 17 millones de pesos. El costo del cachito es de 40 pesos y el costo por serie es de 800 pesos.

