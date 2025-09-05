Sheinbaum anuncia estrategia de seguridad en Cajeme: Los detalles y más noticias en el Top 3 México

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gabinete de Seguridad trabaja en una estrategia para Cajeme y más noticias en el Tribuna Top 3 México. En este resumen encontrarás la información más relevante e interesante que está ocurriendo a nivel nacional. Las mejores noticias que ocurren en territorio nacional las encontrarás en un solo lugar.

Sheinbaum afirma que no influirá en la SCJN

La presidenta de México afirmó que no influirá en las decisiones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que respetará plenamente la autonomía del Poder Judicial.

Acusan ante la Fiscalía General a 'Andy' López Beltrán

El diputado del PAN, Federico Döring, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el hijo de AMLO, 'Andy' López Beltrán, por los delitos como conspiración, delincuencia organizada, contrabando, encubrimiento, entre otros.

Sheinbaum confirma alza de homicidios en Cajeme

Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad está trabajando de la mano con Alfonso Durazo y Javier Lamarque Cano para reducir los homicidios en Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui