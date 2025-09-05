Sheinbaum ya ensaya para su primer Grito de Independencia en el Zócalo: Comparte detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 5 de septiembre de 2025, realizada en Palacio Nacional, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que ya está ensayando para dar el Grito de Dolores el próximo lunes 15, una de las fechas más importantes para el país, pues se conmemora el Inicio de la lucha Independencia.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionada por la prensa sobre cómo se siente respecto a esta fecha, pues además de que será su primer grito, ella será la primera mujer en encabezar este acto simbólico en el Zócalo del Centro Histórico de la ciudad de México. Sheinbaum Pardo, con una sonrisa, aseguró que ya se está preparando para la celebración, y que incluso está ensayando el Grito de Dolores.

Ya [lo tengo preparado]. Ya lo voy ensayando", dijo la presidenta.

En esta misma intervención, apuntó que el próximo lunes 15 de septiembre no habrá conferencia 'Mañanera del Pueblo', por lo que verá a los medios de comunicación hasta el miércoles 17, ya que el 16 de septiembre es día de asueto en el país, y ella encabezará el tradicional Desfile Cívico Militar que se realiza a lo largo de la capital mexicana: "Les voy a dar vacaciones el 15 de septiembre, hasta la noche [en el grito] nos vemos".

Bueno, si quieren venir", dijo Sheinbaum.

Ante la pregunta de si habrá cambios en la ceremonia, Sheinbaum Pardo señaló que no, que será una ceremonia muy austera en Palacio Nacional y que lo más importante será celebrar la Independencia de México. No compartió detalles sobre la cena que tendrá ni de quiénes serán los invitados, como se ha acostumbrado hacer en otras administraciones.

Ya está casi todo listo para el festejo del 15 de septiembre. Cabe señalar que el pasado martes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano anunció que el grupo de regional mexicana, La Arrolladora Banda El Limón, se presentará gratis en el Zócalo de la CDMX, con motivo de las Fiestas Patrias. El cartel incluye la presentación de Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza. TRIBUNA comparte más detalles aquí.

