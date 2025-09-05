Solicitará México apoyo de la ONU para relanzar investigación del caso Ayotzinapa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) anunció que su gobierno solicitará el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reforzar la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, establecer contacto con la ONU para explorar la posibilidad de incorporar a un grupo de expertos internacionales en el caso, en respuesta a la exigencia de las madres y padres de los jóvenes.

Se está evaluando esta posibilidad y trabajando en coordinación con ellos para que las familias tengan certeza de que, en efecto, se están haciendo bien las cosas", explicó la mandataria, quien recientemente se reunió con los familiares de los estudiantes desaparecidos.

Esta decisión surge luego de que los padres y madres de los normalistas manifestaron su inconformidad ante la falta de avances sustanciales, a casi 11 años del crimen. En el encuentro, cuestionaron directamente por qué aún no se han ejecutado órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

Nueva etapa de investigación

La presidenta defendió el trabajo del nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, quien encabeza una nueva etapa de la investigación con métodos diferentes y el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El fiscal les explicó que obtener pruebas, después de 11 años, lleva su tiempo", detalló Sheinbaum. Añadió que el objetivo es judicializar los procesos con evidencias sólidas, a fin de evitar que las órdenes de aprehensión sean rechazadas por falta de fundamentos.

Aunque reconoció que los familiares pidieron el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Sheinbaum aclaró que esa posibilidad es limitada:

Ya no es el GIEI que había antes, porque tuvo sus problemas. Muchos de sus integrantes ya no están interesados en regresar".

No obstante, reiteró su compromiso con una investigación basada en evidencias y sin confrontación. "Hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca", sostuvo, subrayando que se siguen también las líneas de investigación previas, como lo han exigido las familias.

Sheinbaum afirmó que su administración está comprometida en esclarecer la verdad y hallar el paradero de los estudiantes.

Nos va a llevar a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes", concluyó.

