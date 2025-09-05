Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 5 de septiembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 5 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Xochimilco. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, a las 9:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, Artesanos Mazahuas de la CDMX marcharán desde la Glorieta de la Joven Amajac, Av. Paseo de la Reforma No. 96, Col. Tabacalera, hasta el Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena. Hay que tener en cuenta que también se espera un aforo aproximado de 80 personas.

De igual forma, en la alcaldía Cuauhtémoc, el Colectivo La Comuna 4:20 se concentrará en el Congreso de la Ciudad de México, Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, Jardín Luis Pasteur. Se instalarán espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Tráfico en CDMX hoy 5 de septiembre

Asimismo, en la alcaldía Cuauhtémoc, la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX se encontrará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A un año de la represión y criminalización de la protesta contra personas defensoras y periodistas en Xochimilco y Tlalpan, realizarán una manifestación para exigir el cierre definitivo de las carpetas de investigación; así como en contra de la impunidad, el uso excesivo de la fuerza política y la criminalización de la lucha social.

Finalmente, en la alcaldía Xochimilco, ciudadanos y vecinos en defensa del Museo Dolores Olmedo se reunirán en estaciones del Tren Ligero en Xochimilco. Recibirán formas para exigir la reapertura del Museo Dolores Olmedo en su sede original, la Ex Hacienda de la Noria, en Xochimilco. Es vital dejar muy en claro que, en esta ocasión, se espera un aforo de aproximadamente 80 personas en los puntos de encuentro.

Fuente: Tribuna