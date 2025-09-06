Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 6 de septiembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 6 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Xochimilco. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, la Coordinación General de Solidaridad con Palestina marchará desde el Hemiciclo a Juárez hasta el Zócalo capitalino. Jornada Global de Acción por Palestina exige el fin de la guerra en Palestina y se manifiesta en solidaridad con la Global Sumud Flotilla, la cual lleva ayuda humanitaria a Gaza, estableciendo un corredor humanitario en la zona de conflicto.

Asimismo, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Xochimilco, la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco se encontrará en el Centro Deportivo Xochimilco y tiene como destino la sede de la Alcaldía Xochimilco. A un año de la represión y criminalización de la protesta contra personas defensoras y periodistas en Xochimilco y Tlalpan, realizarán la marcha ¡Memoria, Verdad y Justicia! ¡Alto a la Represión!.

Tráfico en CDMX hoy 6 de septiembre

A las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, integrantes de la Comuna 4:20 se verán en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, el Jardín Luis Pasteur y el Monumento a Simón Bolívar. Espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Finalmente, alrededor de las 12:00 horas, la colectiva Hijas de la Cannabis se reunirá en Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro. Evento Fractal Bloom, a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género. Es necesario mencionar que se hace un llamado a manejar con precaución, porque en esta ocasión se espera un aforo aproximado de 100 personas.

Fuente: Tribuna