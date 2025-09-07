Así estará el clima en México HOY 7 de septiembre: Conagua advierte lluvias muy fuertes y calor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jornada de este domingo 7 de septiembre de 2025 en México se presentará un ambiente marcado por contrastes entre lluvias intensas y temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo íntegro.

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima para este 7 de septiembre estará influenciado principalmente por el monzón mexicano, un frente estacionario en el noreste, canales de baja presión y la entrada de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México y el mar Caribe.

Estas condiciones favorecerán lluvias de diferente intensidad en el norte, centro, sur y sureste del país, además de mantener un ambiente caluroso a muy caluroso en los estados costeros y del interior. En el norte de México, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, todas acompañadas de descargas eléctricas y riesgo de caída de granizo.

Además, el frente número 2, estacionado en el noreste, generará tormentas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con rachas de viento que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, lo que podría provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y reducción en la visibilidad al conducir. Zacatecas también se verá afectado por precipitaciones muy fuertes, mientras que Aguascalientes presentará lluvias de intensidad moderada a fuerte.

El centro del país también enfrentará condiciones inestables. Estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos se prevén intervalos de chubascos con tormentas eléctricas aisladas. La humedad proveniente tanto del Pacífico como del Golfo reforzará esta actividad, con posibles encharcamientos en zonas urbanas y complicaciones en carreteras de montaña debido a deslaves.

En el sur y sureste, los efectos serán más notables. Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche registrarán lluvias fuertes a muy fuertes durante gran parte del día, acompañadas de descargas eléctricas y condiciones que podrían provocar inundaciones en zonas bajas. La Península de Yucatán, particularmente en Yucatán y Quintana Roo, presentará precipitaciones moderadas, aunque acompañadas de ambiente caluroso y húmedo, que incrementará la sensación térmica.

A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso continuará dominando en gran parte del país. Se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C en estados del norte como Sonora, Baja California y Chihuahua, así como en regiones del Pacífico como Jalisco, Colima y Michoacán. En el sur y sureste, los valores térmicos también superarán los 35 °C en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En contraste, las zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C, lo que evidencia la amplia diversidad climática que caracteriza al territorio mexicano.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)