Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No.1718 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 7 de septiembre

Ciudad de México.- Hoy domingo 7 de septiembre es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1718, que hace alusión a la Semana Nacional de Salud Pública; esta es la primera ocasión en la que se realiza un sorteo a la semana de la salud.
Esta Semana Nacional de Salud Pública es parte de los esfuerzos estratégicos de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, para fortalecer la salud como un derecho fundamental para las y los mexicanos. De acuerdo con el boletín de la Lotería Nacional, la Semana Nacional de Salud Pública 2025 es respuesta estratégica a los desafíos actuales, articulando esfuerzos nacionales e internacionales para garantizar el derecho a la salud.
Te podría interesar
- Caborca
Código Rojo en Sonora: Choque frontal deja cuatro lesionados; automóvil arde en llamas
- Ciudad Obregón
Arrestan a expolicía municipal por asaltar varias tiendas de conveniencia en Ciudad Obregón
- Eclipse lunar
EN VIVO: Eclipse lunar 2025 HOY, 7 de septiembre; VIDEO minuto a minuto de la 'Luna de Sangre'
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1718 de hoy 7 de septiembre
Premio Mayor 7 millones de pesos:
En espera de resultados
Segundo premio 1,100,000 pesos:
En espera de resultados
Tercer premio 1,100,000 pesos:
En espera de resultados
Cuarto premio 176,000 pesos:
En espera de resultados
Quinto premio 176,000 pesos:
En espera de resultados
Sexto premio 88,000 pesos:
En espera de resultados
Séptimo premio 88,000 pesos:
En espera de resultados
Octavo premio 61,600 pesos:
En espera de resultados
Noveno premio 61,600 pesos:
En espera de resultados
Décimo premio 52,800 pesos:
En espera de resultados
Decimoprimero premio 52,800 pesos:
En espera de resultados
Decimosegundo premio 44,000 pesos:
En espera de resultados
Decimotercer premio 44,000 pesos:
En espera de resultados
Decimocuarto premio 44,000 pesos:
En espera de resultados
Decimoquinto premio 35,200 pesos:
En espera de resultados
Decimosexto premio 35,200 pesos:
En espera de resultados
Decimoséptimo premio 35,200 pesos:
En espera de resultados
Decimoctavo premio 26,400 pesos:
En espera de resultados
Decimonoveno premio 26,400 pesos:
En espera de resultados
Vigésimo premio 26,400 pesos:
En espera de resultados
Vigésimo primero premio 26,400 pesos:
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui