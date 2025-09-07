Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No.1718 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 7 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy domingo 7 de septiembre es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1718, que hace alusión a la Semana Nacional de Salud Pública; esta es la primera ocasión en la que se realiza un sorteo a la semana de la salud.

Esta Semana Nacional de Salud Pública es parte de los esfuerzos estratégicos de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, para fortalecer la salud como un derecho fundamental para las y los mexicanos. De acuerdo con el boletín de la Lotería Nacional, la Semana Nacional de Salud Pública 2025 es respuesta estratégica a los desafíos actuales, articulando esfuerzos nacionales e internacionales para garantizar el derecho a la salud.

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1718 de hoy 7 de septiembre

Premio Mayor 7 millones de pesos:

En espera de resultados

Segundo premio 1,100,000 pesos:

En espera de resultados

Tercer premio 1,100,000 pesos:

En espera de resultados

Cuarto premio 176,000 pesos:

En espera de resultados

Quinto premio 176,000 pesos:

En espera de resultados

Sexto premio 88,000 pesos:

En espera de resultados

Séptimo premio 88,000 pesos:

En espera de resultados

Octavo premio 61,600 pesos:

En espera de resultados

Noveno premio 61,600 pesos:

En espera de resultados

Décimo premio 52,800 pesos:

En espera de resultados

Decimoprimero premio 52,800 pesos:

En espera de resultados

Decimosegundo premio 44,000 pesos:

En espera de resultados

Decimotercer premio 44,000 pesos:

En espera de resultados

Decimocuarto premio 44,000 pesos:

En espera de resultados

Decimoquinto premio 35,200 pesos:

En espera de resultados

Decimosexto premio 35,200 pesos:

En espera de resultados

Decimoséptimo premio 35,200 pesos:

En espera de resultados

Decimoctavo premio 26,400 pesos:

En espera de resultados

Decimonoveno premio 26,400 pesos:

En espera de resultados

Vigésimo premio 26,400 pesos:

En espera de resultados

Vigésimo primero premio 26,400 pesos:

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui