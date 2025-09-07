Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 7 de septiembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 7 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marchará Caminando Juntos desde la Glorieta de la Joven Amajac hasta el Zócalo capitalino. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, se llevará a cabo la Caminata Por Ti, Por Mí, Por Todos, la cual tiene como objetivo visibilizar el suicidio como un problema de salud pública y promover estrategias de prevención y acompañamiento a personas en riesgo.

Asimismo, en punto de las 09:30 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se reunirá Palestina MX en la Estela de Luz, Lieja No. 270, Col. Bosque de Chapultepec. El objetivo es exigir el fin de la guerra en Palestina, y se espera que se unan en apoyo Gaza Sunbirds, Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones y el colectivo Sueña Dignidad; no se descarta que se sumen otros colectivos ciclistas en respaldo al pueblo palestino.

Tráfico en CDMX hoy 7 de septiembre

En cuanto a concentraciones, se espera a las 12:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, a integrantes de la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones Tlalpan-Coyoacán, en la Explanada del Estadio Azteca, Calz. de Tlalpan y Circuito Estadio Azteca, Col. Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa. El Mitin Contra el Despojo, en rechazo al Mundial de Fútbol de 2026, señala que este evento traerá consigo el aumento de precios de la vivienda y la gentrificación en la demarcación.

Finalmente, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán miembros del colectivo La Comuna 4:20 en el Parque Francisco Primero de Verdad y Ramos y en el Jardín Luis Pasteur. Habrá espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como foros de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna