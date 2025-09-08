Ceremonia del 15 de septiembre en Palacio Nacional será "muy austera", asegura Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este lunes 8 de septiembre de 2025, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionada sobre los invitados que tendrá en su primera cena conmemorativa del Día de la Independencia de México.

Como se sabe, el próximo lunes 15 de septiembre será un día histórico para México, pues por primera vez una mujer realizará el Grito de Dolores, acto que recuerda el inicio de la lucha de Independencia en 1810. La presidenta Sheinbaum Pardo confirmó previamente que tendrá una celebración en Palacio Nacional, la cual es propia de la fecha. Este lunes señaló que será una celebración "muy austera".

La presidenta de México señaló que la ceremonia del 15 de septiembre será "austera". Foto: Internet

Será una celebración muy austera, muy muy austera".

Respecto a sus invitados, apuntó que esencialmente vendrá su gabinete, "el gabinete legal". Por otra parte, par el 16 de septiembre, que se realiza el Desfile Cívico Militar desde el Zócalo hacia Campo Marte, la mandataria mexicana señaló que sí invitará a más funcionarios, desde embajadores hasta poderes: "El 15 va a ser una ceremonia muy muy austera con el gabinete nada más", reiteró la doctora.

¿Quiénes irán a la cena de Claudia Sheinbaum?

La doctora y presidenta señaló que a la cena del 15 de septiembre en Palacio Nacional solo estará invitado su Gabinete legal, el cual está integrado por:

Rosa Icela Rodríguez , titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). Juan Ramón de la Fuente , titular de Relaciones Exteriores (SRE) .

, titular de . General de División Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) .

. Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ).

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ( ). Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar) .

. Edgar Amador Zamora , secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ariadna Montiel Reyes , titular de la Secretaría del Bienestar .

, titular de la . Luz Elena González Escobar, de Energía.

Alicia Bárcena Ibarra, de Medio Ambiente.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía.

Igualmente, se convocaría a los titulares de la Secretaría de Agricultura; de Anticorrupción y Buen Gobierno; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Educación Pública (SEP); Ciencia y Tecnología; Secretaría del Trabajo; Salud; Desarrollo Territorial; Cultura; Secretaría de las Mujeres; Turismo; Consejería Jurídica; y Transformación Digital. No obstante, a la fecha de publicación de esta nota, no se ha confirmado la asistencia de todo el Gabinete.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'