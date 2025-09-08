El gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, reconoce que aún no se recupera la paz en el estado

Comparta este artículo

Culiacán Sinaloa.- Tras la manifestación ciudadana el pasado domingo en la capital sinaloense, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que la paz aún no ha llegado al estado a pesar de los esfuerzos de su administración y de la federación por combatir la violencia. Durante la Conferencia Semanera, el mandatario estatal felicitó a las y los ciudadanos que se movilizaron para exigir condiciones de seguridad.

"Quiero felicitar a la ciudadanía que fue a manifestarse justamente por una causa que nos afecta a todos los sinaloenses. Todos queremos la paz. Mi reconocimiento a los hombres y mujeres, a las ciudadanas y ciudadanos que estuvieron participando en la marcha de ayer; eso expresa el ambiente de libertades que tiene nuestro estado y que se pueden manifestar con todo el vigor y con toda la determinación de los ciudadanos. No tengo nada más que decir, efectivamente no tenemos paz en Sinaloa, todavía no la hemos conquistado, tienen razón los que se manifestaron ayer”, declaró Rocha Moya.

Este domingo 7 de septiembre de 2025, miles de ciudadanos, la mayoría vestidos de blanco, participaron en la Gran Marcha Ciudadana por la Paz en Culiacán. La movilización comenzó a las 8:30 de la mañana en las escalinatas del templo de La Lomita y avanzó por la avenida Álvaro Obregón hasta la catedral, en medio de pancartas con escritos como "Ya basta", "El narco no manda", y "Somos más los buenos".

En la manifestación que el gobernador y felicitó, marcharon sobrevivientes de agresiones, familias víctimas de asesinato y personas buscadoras de desaparecidos, así como sociedad civil en general e infancias. Entre las consignas incluso se solicitó la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya con el grito a coro "Fuera Rocha".

La convocatoria surgió en un momento de hartazgo social frente a una violencia que ha marcado la vida cotidiana de Sinaloa, con profundas repercusiones económicas, educativas y comunitarias. También se incendiaron dos piñatas, una con la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y otra con la del gobernador Rubén Rocha Moya.

