Estos impuestos son los que subirán; entregan Paquete Económico 2026 en la Cámara de Diputados

Ciudad de México.- Al definirlo como una "hoja de ruta" para hacer un México mejor, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, entregó hoy lunes 8 de septiembre de 2025 a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026 de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí te contamos los puntos más importantes y qué impuestos tendrán un incremento.

Entre los ajustes, una alza a impuestos que se harán; se encuentra uno al precio de bebidas azucaradas y tabacos con la finalidad de priorizar la salud de los mexicanos; es decir, se tendrá un ajuste al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). Los impuestos también se aplicarán a videojuegos que tengan contenido violento; se estima que este será del ocho por ciento. Este Paquete Económico 2026 contempla un ingreso de 8.7 billones de pesos, así como un déficit de 4.1 por ciento y, según estimaciones, la deuda del país será equivalente a 52.3 por ciento.

Se prevé que los programas sociales del gobierno equivaldrán al tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con lo cual se estima beneficiar a ocho de cada 10 familias. Los programas sociales que mayor beneficio tendrán son: la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y la Beca Rita Cetina. También se prevé una inversión del 2.5 por ciento del PIB para megaobras como los trenes, además de carreteras y obras hídricas. Por otra parte, el titular de Hacienda afirmó que habrá aranceles estratégicos para países que no tengan acuerdos vigentes.

Al recibirlo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que velará porque se cumpla de la forma más correcta; también señaló que se tendrá un debate a la altura, ya que, dijo, "es una de las responsabilidades más trascendentes" que tienen como legisladores.

Amador Zamora destacó que este Paquete Económico 2026 es la "hoja de ruta para construir un México más fuerte, más competitivo y más justo", el cual se apoyará en el combate a la evasión fiscal, la digitalización y la modernización del marco tributario. Afirmó que la necesidad de incrementar impuestos responde a atender prioridades en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura.

Fuente: Tribuna del Yaqui