Igual que AMLO: Las RAZONES por las que Claudia Sheinbaum sería persona 'non grata' en Perú

Lima, Perú.- El Congreso de Perú está por aprobar una propuesta para que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sea declarada persona 'non grata', lo que eleva las tensiones entre ambos países. Aquí te contamos las razones por las cuales la primera mujer en gobernar el país sería considerada como 'no deseable', al igual que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre las razones que se están considerando está que la mandataria mexicana mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió el cargo el pasado octubre de 2024, esto porque desconoció la sucesión constitucional tras la salida de Pedro Castillo. Los congresistas consideran que hay una "inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional".

"Las relaciones diplomáticas entre naciones se fundamentan en el respeto mutuo, la igualdad soberana y el diálogo constructivo; y la falta de respeto por parte de un jefe de Estado hacia otro país puede generar tensiones perjudiciales para la paz y la cooperación regional", se lee en el documento que fue presentado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso donde se aprobó que sea declarada 'non grata' con 12 votos a favor y 6 en contra, por lo que ahora deberá pasar al pleno.

Hay que recordar que la presidenta ha dicho que Pedro Castillo está "injustamente encarcelado" y ha expresado su solidaridad con él y su familia. Castillo se encuentra actualmente recluido por cargos de rebelión y corrupción, según lo han dado a conocer las autoridades peruanas.

AMLO fue declarado 'non grata'

El 25 de mayo de 2023, el Congreso de Perú aprobó la declaración de persona 'non grata' al expresidente Andrés Manuel López Obrador, esto por las críticas del mandatario contra su entonces homóloga, Dina Boluarte. Ante esto, López Obrador reaccionó en una de sus mañaneras y dijo que era un "timbre de orgullo".

En ese entonces AMLO señaló: "Les molesta mucho a la clase dominante. Pero se cometió una injusticia al destituir al presidente Pedro Castillo y que todo se originó porque Perú domina un grupo que está a cargo de una oligarquía". Además de López Obrador, el entonces embajador de México, Pablo Monroy Conesa, también fue declarado persona 'non grata' en el Perú.

Fuente: Tribuna del Yaqui