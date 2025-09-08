Lluvias, calor y ráfagas de viento: Así será el clima en México este lunes 8 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El arranque de la segunda semana de septiembre 2025 llega acompañado de un panorama climático contrastante en gran parte del país. Mientras algunas regiones enfrentarán temperaturas sofocantes que superarán los 40°C, otras estarán bajo la influencia de lluvias intensas, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles afectaciones en carreteras y zonas urbanas. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), diversos sistemas atmosféricos interactúan este lunes 8 de septiembre, entre ellos el monzón mexicano, el sistema frontal número 2 y la aproximación de la onda tropical número 31, generando condiciones de inestabilidad que se reflejarán de manera diferenciada en el norte, centro y sur de México.

Conoce detalles del clima en México para este lunes. Foto: Conagua

En el sur del país, la humedad proveniente del Golfo de México y del mar Caribe, en combinación con un canal de baja presión, provocará lluvias muy fuertes en Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que podrían favorecer la caída de árboles y anuncios publicitarios, así como deslaves en zonas montañosas.

En la Península de Yucatán también se prevén lluvias, aunque de menor intensidad, con precipitaciones fuertes en Yucatán y Quintana Roo. A pesar de este escenario húmedo, las temperaturas en el sur seguirán siendo elevadas, con valores que oscilarán entre los 35 y 40°C en estados como Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

En el centro del país, el ingreso de humedad tanto del Golfo como del Pacífico, sumado a la inestabilidad atmosférica, dará lugar a un ambiente variable. Se anticipan lluvias intensas en Jalisco, muy fuertes en Michoacán, Colima, Zacatecas y San Luis Potosí, y fuertes en Guerrero, Puebla, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Querétaro, Hidalgo y Aguascalientes. En estados como Morelos, Tlaxcala y Guanajuato, las precipitaciones serán de menor intensidad.

En Sinaloa y Durango, las lluvias serán puntuales muy fuertes y podrían ocasionar desbordamientos de ríos o arroyos, así como deslizamientos de tierra. En Coahuila y Nuevo León, el sistema frontal número 2 generará lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de estructuras ligeras y reducción de la visibilidad en carreteras.

Particular atención requiere Tamaulipas, donde se pronostican lluvias intensas que podrían acumular hasta 150 milímetros (mm) en el este del estado.

Temperaturas HOY

Durante la mañana, algunas zonas montañosas del Edomex, Puebla y Tlaxcala registrarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, lo que contrasta con el ambiente cálido que se intensificará hacia la tarde. El norte del país experimentará condiciones más extremas. En Sonora y Sinaloa, el termómetro superará los 40 °C, con ambiente muy caluroso y bochornoso en gran parte de la región. Sin embargo, la presencia del monzón mexicano originará chubascos y tormentas aisladas, sobre todo en el sur de Sonora y en puntos de Chihuahua.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna