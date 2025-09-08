México y EU refuerzan cooperación militar con nuevo acuerdo de intercambio de información

Comparta este artículo

Colorado Springs, Colorado.- Las fuerzas armadas de México y Estados Unidos acordaron fortalecer sus mecanismos de intercambio de información, con el objetivo de enfrentar de manera conjunta los retos y oportunidades compartidos en materia de seguridad y defensa.

La Secretaría de Marina (Semar) informó el día de hoy que del 10 al 13 de agosto se llevó a cabo la Sesión Ejecutiva de la Junta de Intercambio de Información (ISB, por sus siglas en inglés), en la Base Peterson de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, ubicada en Colorado Springs, Colorado. Al encuentro asistieron representantes de la Semar, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Comando Norte de Estados Unidos (Usnorthcom, por sus siglas en inglés).

El objetivo principal del encuentro fue reforzar la cooperación bilateral mediante la mejora de los procedimientos de intercambio de inteligencia y capacidades operativas, con base en principios de reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía de ambos países.

Por parte del gobierno estadounidense, Ryan S. Hogg, subdirector de Inteligencia e Información del Usnorthcom, dio la bienvenida a los líderes militares mexicanos, destacando la importancia estratégica de esta colaboración para mejorar la seguridad en la región.

Acuerdan México y EU mejorar intercambio de información militar

Esta sesión ejecutiva brindó un valioso foro para discutir y perfeccionar los procedimientos de cooperación, lo que contribuye al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas de ambos países", indicó el Comando Norte a través de sus redes sociales.

El encuentro también sirvió para identificar retos comunes, como el combate al crimen organizado transnacional, la defensa del espacio aéreo compartido y la atención a amenazas emergentes como ciberataques y desastres naturales.

Fuente: Tribuna del Yaqui