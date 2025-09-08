Paquete económico 2026: Sheinbaum apuesta por mayor recaudación sin crear impuestos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentará el Paquete Económico 2026 con dos medidas clave para aumentar la recaudación: Combate a factureras y reforzamiento de aduanas. Aseguró que no habrá nuevos impuestos y garantizó los Programas del Bienestar.

En el marco de la entrega del Paquete Económico 2026, Sheinbaum anunció este lunes dos medidas que aseguró ayudarán a incrementar la recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos. Durante su conferencia mañanera del 8 de septiembre en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si su propuesta incluiría nuevos gravámenes. Su respuesta fue clara: "No".

Sheinbaum explicó que el paquete contempla modificaciones en rubros no tributarios y ajustes en la miscelánea fiscal, pero destacó dos acciones principales para reforzar los ingresos públicos: Endurecimiento de candados por parte del SAT para evitar facturación falsa, considerada ya un delito grave.

Así como también el fortalecimiento de la Ley de Aduanas para reducir la evasión fiscal y mejorar la recaudación. "Estas dos acciones nos van a permitir disminuir la evasión fiscal y vienen ya en el presupuesto, y se presenta la Ley de Aduanas conjuntamente", señaló.

La presidenta garantizó la continuidad de todos los Programas de Bienestar, incluidas las becas para estudiantes de primaria, además de mantener la inversión pública. Sobre la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), recordó que existen varios vencimientos este y el próximo año, muchos adquiridos en administraciones anteriores, particularmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Cuando se adquiere deuda, hay que pagarla; y hay vencimientos que se renegocian en la medida de lo posible, se refinancian para no tener cargas muy altas cada año. El objetivo es que en 2027 ya no tengamos estas cargas", explicó. Sheinbaum aseguró que las renegociaciones han tenido buena respuesta por parte de las calificadoras internacionales, lo que permitirá seguir apoyando las finanzas públicas del país.

