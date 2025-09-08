Pensión Mujeres Bienestar: En octubre inicia la entrega de tarjetas; en noviembre, el primer pago

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que en octubre 2 millones de mujeres de 60 a 62 años de edad recibirán la tarjeta con la que podrán recibir la Pensión Mujeres Bienestar. Así, agregó en la mañanera presidencial, las nuevas beneficiarias recibirán su primer pago para el bimestre noviembre-diciembre, el último de este año.

Montiel detalló que del 1 al 31 de octubre se entregarán las tarjetas a las nuevas derechohabientes; para ello recibirán previamente un mensaje SMS en su teléfono celular. Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, agregó que al final de este 2025 más de tres millones de mujeres estarán incorporadas al programa social en el cual reciben cada bimestre 3,000 pesos.

Entrega de tarjetas para nuevas derechohabientes

En tanto, al hablar de más de los programas de Bienestar, la funcionaria destacó que a la fecha "ya superamos los 16 millones 300 mil beneficiarios y derechohabientes de las pensiones Bienestar, el Programa Sembrando Vida y el Programa de Madres Trabajadoras". "Dice Bienestar, para que no se confundan. De tal manera que durante el mes de octubre vamos a entregar las tarjetas y en noviembre les va a llegar por primera vez a estos 2 millones de mujeres su apoyo", destacó.

Ese pago se hace a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, pueden acudir a una sucursal o también realizar pagos con su tarjeta de manera electrónica, el pago se realiza por letra del primer apellido, para brindarles una buena atención y estamos agradecidos con todo el personal del banco del bienestar que atiende a nuestros abuelitos y abuelitas, y a nuestros derechohabientes que acuden a las sucursales", indicó Adriana Montiel.

A la fecha, se apoya a poco más de un millón de mujeres y en agosto se realizó el registro del resto, “y llegamos a un millón 980 mil mujeres que, en suma, con quienes ya la reciben, para noviembre estaremos pagando casi tres millones de pensiones de mujeres". Montiel pidió estar atentas a cualquier tipo de información, pues "hay mucha información falsa en torno a los programas del Bienestar. Pedimos poner atención para que no tomen información incorrecta".

