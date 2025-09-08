Se activan alertas: Se reporta sismo de 5.1 al sur de Oaxaca y genera pánico en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una gran preocupación se generó en la Ciudad de México (CDMX) pues se encendieron las alertas de sismo en Oaxaca, por un fuerte temblor registrado en el norte de la entidad; según lo informado, fue de magnitud 5.1 al suroeste de Pinotepa Nacional. Según lo informado por el C5 de la CDMX, el sismo se detectó a las 16:33 horas (tiempo de la Ciudad de México) y no ameritó la activación de la Alerta Sísmica; sin embargo, sí se están siguiendo los protocolos de monitoreo con cámaras, esto para encontrar alguna situación de riesgo.

Pese a que no fue activada la Alerta Sísmica, la reacción de la sociedad no se hizo esperar en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraron que quedaba inaugurada oficialmente la temporada de sismos, esto ya que históricamente es este el mes donde han ocurrido dos de los terremotos más devastadores de la historia en México: 19 de septiembre de 1985 y 19 de septiembre de 2017.

De acuerdo con información de medios de comunicación en la capital del país, el sismo se sintió por sectores con "intensidad moderada"; algunos ciudadanos optaron por desalojar sus hogares ante las alertas de aplicaciones en sus celulares, mientras que otros no vieron la necesidad de hacerlo. De momento no se han reportado daños materiales o personas heridas a causa de este sismo. Cabe señalar que apenas el pasado 7 de septiembre se cumplieron 8 años del sismo de 8.2 en Tehuantepec, que fue percibido en gran parte del sur y centro de México y que dejó al menos una semana de réplicas.

Este es el primer sismo que se percibe en la Ciudad de México en lo que va del mes de septiembre. De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en los primeros ocho meses de este 2025 se han registrado más de 21 mil sismos. Este año también es el 40 aniversario del sismo de 1985, que fue de magnitud 8.1. Pero también, además de los sismos de 1985 y 2017, se registró otro el 19 de septiembre de 2022 que fue de 7.7 con epicentro en Coalcomán, Michoacán, y que activó la Alerta Sísmica; de este temblor se registraron 871 réplicas. Es por eso que el próximo 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025 en todo México.

Fuente: Tribuna del Yaqui