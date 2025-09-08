Sheinbaum reitera "Cero impunidad" tras detención de 14 implicados en huachicol fiscal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su administración mantiene el compromiso de "cero impunidad" en casos de corrupción y delitos relacionados con el contrabando de combustible. La declaración surge un día después de que su Gabinete de Seguridad confirmara la detención de 14 personas presuntamente vinculadas con una red de 'huachicol fiscal', como te informamos en TRIBUNA.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes 8 de septiembre en el Salón de la Tesorería, la mandataria mexicana explicó que las investigaciones continúan a cargo del Gabinete de Seguridad y reiteró que el objetivo es detener a todos los responsables.

Lo que es muy importante es el compromiso de Cero impunidad. Cuando se encuentra con una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos los involucrados. Así se dio esta situación y siguen las investigaciones", comentó la presidenta mexicana.

Sheinbaum recordó que las denuncias por estas operaciones irregulares habían sido presentadas tiempo atrás, de acuerdo con información del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. También refirió que el exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, tuvo conocimiento de algunos de estos señalamientos.

En su intervención, detalló que las investigaciones se derivaron del arribo de un buque al puerto de Tampico, Tamaulipas, que reportaba transportar una sustancia distinta a la declarada. Dicho cargamento ingresó al país con permisos temporales, bajo la justificación de que sería procesado y posteriormente exportado. Sin embargo, al ser revisado, se detectó que contenía diésel y no la sustancia reportada, lo que encendió las alertas sobre un esquema para evadir el pago de impuestos.

La presidenta puntualizó que este tipo de casos requieren tiempo, pues es necesario reunir pruebas sólidas que permitan judicializar los expedientes: "Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas […] No es algo que pueda hacerse en un día, sino que llevan tiempo". Las pesquisas se mantendrán y cualquier novedad será informada por el Gobierno Federal, señaló la doctora.

Confirman la detención de 14 funcionarios y empresarios por red 'huachicol fiscal'

Como te informamos en TRIBUNA, el día de ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 14 personas implicadas en esta red. Explicó que el aseguramiento forma parte de los operativos realizados en marzo, cuando se localizó un buque con más de diez millones de litros de combustible en Tamaulipas. Aquí puedes leer toda la información.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'