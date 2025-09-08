Sobrino de exsecretario de Marina con AMLO es arrestado y más noticias en el Tribuna Top 3 México

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tu deseo es mantenerte informado sobre los acontecimientos que están ocurriendo a nivel nacional, el Tribuna Top 3 México es tu mejor opción, debido a que encontrarás un resumen sobre las noticias que marcan la agenda de todo territorio mexicano. Por ejemplo, hoy podrás saber detalles de la detención del sobrino de exsecretario de Marina con AMLO, quien fue señalado por huachicol fiscal.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Ministra Loretta Ortiz se queja de la reducción salarial en la Corte

La ministra Loretta Ortiz Ahlf se quejó por el recorte que se hará a los salarios tras la instauración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), liderada por Hugo Aguilar Ortiz, y criticó que solo ganará 137 mil pesos.

Ceci Flores critica protección de la FGR a Noroña

Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, expresó su inconformidad con la medida de protección otorgada por la FGR a Gerardo Fernández Noroña; solicitó que la protección brindada a Noroña se extienda también a los niños y a quienes realizan labores de búsqueda.

Sobrino de exsecretario de Marina con AMLO es arrestado por huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al vicealmirante, Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante la administración de AMLO, por presunta implicación con el huachicol fiscal.

