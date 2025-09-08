Suprema Corte de Justicia de la Nación renueva su logo institucional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renueva su logo institucional, que representa un cambio de época para reflejar los valores que guiarán sus trabajos jurisdiccionales: Pluralidad, inclusión, cercanía y respeto a la diversidad cultural de México. El Poder Judicial se renovó apenas el pasado 1 de septiembre de 2025, luego de las elecciones que se vivieron en junio pasado para elegir jueces, ministros y magistrados.

El cambio más significativo es la incorporación del bastón de mando al logotipo. Este emblema de los pueblos originarios simboliza el honor y la autoridad legítima para servir y hacer justicia. Junto al bastón de mando, la Suprema Corte mantiene elementos tradicionales como el águila libertaria, la balanza, la rama de olivo, la hoja de laurel, el pergamino y la espada, que representan la esencia de la función jurisdiccional.

En el comunicado señala que la nueva identidad visual "proyecta la pluriculturalidad de nuestro país y la integración de sectores históricamente excluidos, con un enfoque social y de respeto al medio ambiente. Representa, además, la labor del Máximo Tribunal como un servicio accesible, con credibilidad, certidumbre y cercanía al pueblo de México".

La incorporación del bastón de mando no solo representa la autoridad y el honor del servicio, sino que también refleja un reconocimiento cultural y social hacia los pueblos originarios de México. Este cambio se realiza con el propósito de proyectar un servicio accesible, cercano y confiable para la ciudadanía, consolidando la percepción de que la Suprema Corte actúa con transparencia y compromiso social.

La nueva imagen de la corte sintetiza los valores que guiarán esta etapa y se convierte en el sello de una justicia verdaderamente cercana al pueblo de México".

Ante la llegada del nuevo Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que se trata de una nueva era con la oportunidad para demostrar que habrá justicia sin privilegios, pues considera que el anterior estaba plagado de nepotismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui