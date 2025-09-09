Accidente entre tren y autobús, gobernador de Sinaloa reconoce violencia y más en el Top 3 México

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información noticiosa a nivel nacional siempre está en movimiento y actualizándose minuto a minuto. Si tu deseo es mantenerte al tanto de los sucesos que están marcando la agenda nacional, quédate a leer TRIBUNA porque aquí encontrarás un resumen ideal: Tribuna Top 3 México. Por ejemplo, entérate de los detalles del fatal accidentre un tren y un autobús en Atlacomulco.

Así empieza el Tribuna Top 3 México

SCJN estrena nueva imagen institucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación renueva su imagen institucional, incorporando el bastón de mando a su logo. Este nuevo diseño refleja la pluralidad, la inclusión y el respeto a la diversidad cultural en México.

Gobernador reconoce que Sinaloa no tiene paz

El actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que el estado no tiene paz; además, el mandatario felicitó a la ciudadanía por manifestarse en la ciudad de Culiacán el fin de semana y reconoció que han combatido a la delincuencia, pero que la lucha no ha terminado.

Tren embiste autobús en Atlacomulco; al menos 8 muertos y 45 heridos

Durante la mañana del lunes 8 de septiembre, se registró una colisión de un tren contra un autobús de pasajeros en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. El accidente ha dejado más de ocho personas sin vida y 45 heridas.

Fuente: Tribuna del Yaqui